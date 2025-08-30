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Πλεύρης από Κω: Στήριξη των νησιωτών και αυστηρή πολιτική για την παράνομη μετανάστευση
Πολιτική
13:42 - 30 Αυγ 2025

Πλεύρης από Κω: Στήριξη των νησιωτών και αυστηρή πολιτική για την παράνομη μετανάστευση

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επισκέφθηκε χθες, Παρασκευή (29/8) την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) στο Πυλί της Κω, στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών του σε νησιά πρώτης γραμμής.

Στόχος των επισκέψεων είναι η συνολική εκτίμηση της κατάστασης στις δομές φιλοξενίας και η ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και φορείς, ώστε να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι νέες ρυθμίσεις που εισάγει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πλεύρης έχει ήδη πραγματοποιήσει επισκέψεις σε Σάμο και Λέσβο.

Κατά την παρουσία του στην Κω, ο υπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Δομής και είχε εκτενή συζήτηση με το προσωπικό και τη διοίκηση, καταγράφοντας ανάγκες και ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της. Ενημερώθηκε για τη διαδικασία υποδοχής και φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο, καθώς και για τις συνθήκες διαβίωσης στη Δομή.

Ο κ. Πλεύρης, δήλωσε: «Η Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των νησιωτών, με αντισταθμιστικά οφέλη και συγκεκριμένες πολιτικές που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, εφαρμόζουμε ένα νέο μεταναστευτικό δόγμα: η Ελλάδα είναι φιλική και ανοιχτή σε όσους πραγματικά δικαιούνται άσυλο, αλλά παραμένει αυστηρή και εχθρική απέναντι σε κάθε παράνομη προσπάθεια εισόδου στη χώρα».

Τόνισε, επίσης, ότι το Υπουργείο διατηρεί συνεχής επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και τις κοινωνίες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Δομών, ιδιαίτερα στις περιοχές που δέχονται μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση. Τον υπουργό συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής.

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