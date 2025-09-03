ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Επιτακτική ανάγκη η Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της για την ηλεκτρική διασύνδεση
Πολιτική
20:16 - 03 Σεπ 2025

Παπασταύρου: Επιτακτική ανάγκη η Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της για την ηλεκτρική διασύνδεση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα ότι η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την υλοποίηση του Great Sea Interconnector (GSI), της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ είναι συγκεκριμένη και έχει εκφραστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα από όλους τους αρμόδιους φορείς της, έστειλε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου την Τετάρτη (3/9)

Σχολιάζοντας στην ΕΡΤ τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, κ. Μάκη Κεραυνού, περί μη βιωσιμότητας του GSI, o κ. Παπασταύρου τόνισε ότι στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα και δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά από την κυπριακή πλευρά για την ολοκλήρωση του έργου. Σημείωσε, δε, ότι δεν έχουν τεθεί υπόψη της ελληνικής πλευράς οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Κεραυνός. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπενθύμισε ότι η ΡΑΕΚ ενέκρινε στις 31 Ιουλίου το σχετικό έσοδο των 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του και συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΡΑΑΕΥ για την ολοκλήρωση του έργου, σε αντίθεση με τις εν λόγω δηλώσειςτου Υπουργού Οικονομικών, και τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Διασύνδεση όλων των νησιών μέχρι το τέλος της δεκαετίας

Δίνοντας, δε, το στίγμα των ενεργειών της χώρας μας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των διασυνδέσεων, ανέφερε: «Είμαστε στην εποχή των διασυνδέσεων, οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η κυβέρνηση έχει στόχο να έχουν διασυνδεθεί τα νησιά μας. Ήδη έχουμε διασυνδεθεί με Κυκλάδες και Κρήτη, και προχωρούμε με περισσότερες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, ενώ παράλληλα, ενισχύουμε τις διεθνείς μας διασυνδέσεις». Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ακόμα ότι από το συγκεκριμένο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασία για την Κύπρο, «γιατί με την ολοκλήρωσή του θα τερματίσει τον ενεργειακό της απομονωτισμό».

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον διεθνή διαγωνισμό υδρογονανθράκων

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό υδρογονανθράκων που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τον οποίο η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου, ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία του για την επιτυχή έκβασή του, ενός διαγωνισμού που έχει διεξαχθεί με όλες τις δικλείδες ασφαλείας, τονίζοντας ότι «είναι μία καθοριστική στιγμή, για να δούμε αν ο υποθαλάσσιος πλούτος της χώρας μας θα μετατραπεί σε εθνικό κεφάλαιο για τις επόμενες γενεές».

Δουλεύουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφύγουμε στρεβλώσεις στις τιμές ρεύματος

Όσον αφορά στο ζήτημα των τιμών ρεύματος, σημείωσε ότι τις προσεχείς ημέρες θα συνεδριάσει εκ νέου η task force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του χάσματος στις τιμές ρεύματος μεταξύ βόρειων χωρών της Ε.Ε. και της ανατολικής Ευρώπης, ενώ υπογράμμισε: «Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε είναι ότι αποφύγαμε, με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, την επανάληψη του περσινού καλοκαιριού, δηλαδή φέτος η νοτιοανατολική Ευρώπη δεν είχε διπλάσιες τιμές από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Τώρα δουλεύουμε για να αντιμετωπίσουμε χρόνιες παθογένειες, ούτως ώστε αυτή η σύγκλιση να γίνει μόνιμη και ο μηχανισμός της task force που ζήτησε η χώρα μας, από μία ομάδα εργασίας που ζήτησε η χώρα μας, να θεσμοθετηθεί και να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καμπανάκι» Γιαννίτση για το δημογραφικό: Το σύνθημα είναι ξυπνήστε γιατί χανόμαστε
Πολιτική

«Καμπανάκι» Γιαννίτση για το δημογραφικό: Το σύνθημα είναι ξυπνήστε γιατί χανόμαστε

Τραμπ: Απόσπαση προσοχής από τις επιτυχίες μου οι συζητήσεις για τους φακέλους του Έπσταϊν
Ειδήσεις

Τραμπ: Απόσπαση προσοχής από τις επιτυχίες μου οι συζητήσεις για τους φακέλους του Έπσταϊν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα
Ειδήσεις

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη
Ειδήσεις

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν
Ειδήσεις

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/06/2026 - 22:08

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Ναυτιλία
21/06/2026 - 21:46

Μπορεί η MSC να «καταπιεί» τη Hapag-Lloyd;

Ειδήσεις
21/06/2026 - 21:30

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
21/06/2026 - 21:10

PosoKanei; Τζάμπα είναι

Ειδήσεις
21/06/2026 - 20:59

Μετέωρες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις «εμπρηστικές» απειλές Τραμπ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/06/2026 - 20:48

Έρευνα αγοράς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 20:07

Τουσκ: «Στρατηγικό λάθος» η πολιτική σύγκρουση Πολωνίας – Ουκρανίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 19:35

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 19:07

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:57

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:35

Κρήτη: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:15

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:49

Αποκάλυψη (!) Τραμπ: Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς, θα παραιτηθεί

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:26

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:19

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Πολιτική
21/06/2026 - 16:59

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ