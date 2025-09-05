ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν υπεβλήθη σε επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

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Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση για αφαίρεση καρκίνου του δέρματος, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του.

Η εκπρόσωπος δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CBS News, ότι ο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε επέμβαση Mohs, χωρίς να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται για την αφαίρεση στρώσεων δέρματος ώστε να αποβληθούν τα καρκινικά κύτταρα.

Ο 82χρονος είχε εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες με τραύμα στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού του.

Το 2023, κατά τη διάρκεια ενός τακτικού ιατρικού ελέγχου, είχε αφαιρεθεί καρκινωματώδης βλάβη από το στήθος του.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο, διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, ο οποίος είχε κάνει μεταστάσεις στα οστά.

«Ο καρκίνος αγγίζει όλους μας», έγραψε τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όπως τόσοι από εσάς, έτσι κι εμείς με τη Τζιλ μάθαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί στα σπασμένα μας σημεία.»

Ο Μπάιντεν είχε αφαιρέσει και άλλες μη-μελανωματικές καρκινικές βλάβες του δέρματος στο παρελθόν, πριν αναλάβει την προεδρία.

Από τότε που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο, έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή και κάνει λίγες εμφανίσεις.

Η οικογένεια Μπάιντεν είναι εδώ και χρόνια ένθερμος υποστηρικτής της μάχης κατά του καρκίνου. Ο ενήλικος γιος τους, Μπο, πέθανε το 2015 από καρκίνο στον εγκέφαλο.