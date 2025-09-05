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Alpha Bank: Σεπτέμβριος, καιρός για Bonus! 50% επιπλέον Bonus πόντοι με αγορές σε επιλεγμένους συνεργάτες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:35 - 05 Σεπ 2025

Alpha Bank: Σεπτέμβριος, καιρός για Bonus! 50% επιπλέον Bonus πόντοι με αγορές σε επιλεγμένους συνεργάτες

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των Πελατών της, καλωσορίζει το φθινόπωρο 2025 με μία νέα προσφορά για τους Κατόχους καρτών Bonus

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου, η Alpha Bank προσφέρει 50% επιπλέον Bonus πόντους για συναλλαγές με όλες τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Bonus, σε 22 επιλεγμένους συνεργάτες του Προγράμματος, που καλύπτουν κάθε ανάγκη της οικογένειας κατά την φθινοπωρινή περίοδο.

Με αγορές σε είδη ένδυσης και υπόδησης, αθλητικά, παιχνίδια, προϊόντα ομορφιάς και τεχνολογίας, οι κάτοχοι των καρτών Bonus κερδίζουν, τη στιγμή της συναλλαγής, τους Bonus πόντους της προσφοράς, που μπορούν άμεσα να εξαργυρώνουν σε σημαντικές εκπτώσεις στους συνεργάτες του Προγράμματος.

Η προσφορά του Προγράμματος Bonus ισχύει στα παρακάτω φυσικά και online καταστήματα-συνεργάτες της Τράπεζας, που συμμετέχουν στην ενέργεια:

Hondos Center, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, Babolat, BODYTALK, DPAM, E-tennis, FILA, Fila Sports Arena, Funky Buddha, Haralas, Heaven Of Brands, INTERSPORT, Levi's®, Μothercare & Early Learning Centre, notos, PUMA, RUNNER STORE, SAUCONY, Under Armour, BlaBla Toys, FUNNY BUNNΥ, Toys-Shop.

Παράλληλα, οι κάτοχοι των καρτών Bonus, μέσα από το Bonus app, μπορούν με ευκολία να εντοπίζουν τα συνεργαζόμενα καταστήματα, να παρακολουθούν τους πόντους που συγκεντρώνουν, να ενημερώνονται για προσφορές και τα Bonus e-coupons, καθώς και να ανακαλύπτουν προτάσεις εξαργύρωσης στην περιοχή τους.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αλλά και για το Πρόγραμμα Bonus είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος ή στην εφαρμογή Bonus app.

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