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Η Γερμανία δαπανά €1 δισ. για ισραηλινά drones: Διπλασιάζει τον αμυντικό της προϋπολογισμό
Ειδήσεις
18:06 - 05 Σεπ 2025

Η Γερμανία δαπανά €1 δισ. για ισραηλινά drones: Διπλασιάζει τον αμυντικό της προϋπολογισμό

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία σχεδιάζει να προχωρήσει σε αγορά τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τύπου Heron από το Ισραήλ, έναντι σχεδόν 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg. 

Η προμήθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Βερολίνου να διπλασιάσει τον ετήσιο αμυντικό του προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει έως και τα 162 δισ. ευρώ μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Γερμανία θα διαθέτει πλέον οκτώ στρατιωτικά drones Heron, από τα πέντε που έχει ήδη στην κατοχή της σήμερα.

Κόστος προμήθειας και λειτουργίας - Προδιαγραφές

Η Γερμανία υπολογίζει να καταβάλει περίπου 630 εκατ. ευρώ για την αγορά των τριών drones.

Το επιπλέον λειτουργικό κόστος τους, για την περίοδο από το 2028 (οπότε θα παραδοθούν) έως και το 2034, αναμένεται να προσθέσει άλλα 300 εκατ. ευρώ στον συνολικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο, η προμήθεια αφορά τρία ισραηλινά drones μεσαίου βάρους, τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με:

  • κάμερες υψηλής ανάλυσης,
  • ραντάρ,
  • με δυνατότητες λειτουργίας τόσο ημέρα όσο και νύχτα.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η Γερμανία θα λάβει: ανταλλακτικά για τα drones, καθώς και εκπαίδευση προσωπικού για την ορθή χρήση τους.

Κύριος ανάδοχος του προγράμματος αναμένεται να είναι το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Την κατασκευή των drones θα αναλάβει κυρίως η εταιρεία Israel Aerospace Industries Ltd., σε συνεργασία με τις γερμανικές Plath GmbH και Airbus DS Airborne Solutions.

Η οριστική απόφαση για την προμήθεια αναμένεται να ληφθεί από τους βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού, οι οποίοι θα συζητήσουν το θέμα σε συνεδρίαση της επιτροπής προϋπολογισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, κεκλεισμένων των θυρών.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 18:20
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