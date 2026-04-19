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Πέθανε ο Νίκος Καραγεωργίου, ιδρυτής της «3αλφα»
Επιχειρήσεις
17:20 - 19 Απρ 2026

Πέθανε ο Νίκος Καραγεωργίου, ιδρυτής της «3αλφα»

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή 17 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Καραγεωργίου, ιδρυτής της εταιρείας «3 άλφα» και Α΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ).  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΒΑΠ, ο Νικόλαος Καραγεωργίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1946 και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το 1968 ίδρυσε την εταιρεία «Αφοί Καραγεωργίου», η οποία δραστηριοποιήθηκε στη συσκευασία ρυζιού και οσπρίων με την επωνυμία «3 άλφα», καταφέρνοντας να την αναδείξει σε κορυφαία στον κλάδο.

Αποτελούσε εξέχουσα προσωπικότητα της επιχειρηματικής κοινότητας, με πολυετή παρουσία στον ΣΒΑΠ ως Α΄ Αντιπρόεδρος. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στην εκπροσώπηση της βιομηχανίας, διατελώντας Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ), καθώς και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Ξεχώρισε επίσης για τη δραστηριότητά του στον χώρο της ιστιοπλοΐας, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά και συμμετέχοντας σε διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 στις 15:45 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

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