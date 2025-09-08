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Λούλα κατά ΗΠΑ: Η στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική απειλεί την ειρήνη στην περιοχή
Ειδήσεις
19:53 - 08 Σεπ 2025

Λούλα κατά ΗΠΑ: Η στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική απειλεί την ειρήνη στην περιοχή

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτήρισε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική ως «παράγοντα έντασης» για την περιοχή, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των ηγετών των BRICS που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Λούλα τόνισε πως η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων της ισχυρότερης χώρας του κόσμου στη θαλάσσια περιοχή της Καραϊβικής είναι αντίθετη με τον ειρηνικό χαρακτήρα της περιοχής, δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας και έντασης.

Η τοποθέτησή του βασίστηκε στις ενέργειες της κυβέρνησης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική στο πλαίσιο του «πολέμου κατά των ναρκωτικών καρτέλ», κίνηση που προκάλεσε όξυνση των σχέσεων με τη Βενεζουέλα. Πέρα από τα πολεμικά πλοία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει και την αποστολή δέκα μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ότι ηγείται ενός διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του. Ο Μαδούρο αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, αν και δύο ανιψιοί της συζύγου του έχουν ήδη καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη για εμπλοκή σε διακίνηση κοκαΐνης.

Ο Λούλα συγκάλεσε τη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την «υπεράσπιση της πολυμέρειας», με στόχο την ενίσχυση της διπλωματικής συνεργασίας και την αποστασιοποίηση από μονομερείς στρατιωτικές επεμβάσεις. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι ηγέτες της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα.

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