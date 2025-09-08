ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για διαφάνεια στη Χρέωση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας
Πολιτική
19:49 - 08 Σεπ 2025

Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για διαφάνεια στη Χρέωση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με πρωτοβουλία του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υγείας Γιάννη Τσίμαρη και των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων, κατέθεσε τροπολογία που εισάγει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για την αποκατάσταση της διαφάνειας, της καταπολέμησης της ασυδοσίας και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσης του κόμματος για διαφάνεια και στον τομέα των ασφαλίστρων υγείας, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων ασυδοσίας και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η τροπολογία απαντά στην ανάγκη:

  • Καταπολέμησης της ασυδοσίας που κυριαρχεί στον χώρο της ιδιωτικής υγείας
  • Αναχαίτισης της επιβάρυνσης των ασθενών με δυσανάλογες και αδικαιολόγητες χρεώσεις
  • Προστασίας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών
  • Ενίσχυσης της διαφάνειας, του ελέγχου και του υγιούς ανταγωνισμού.

Κύριες ρυθμίσεις της τροπολογίας:

  • Υποχρεωτική εφαρμογή του Συστήματος Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs) για σαφή κοστολόγηση και ενημέρωση του ασθενούς πριν τη νοσηλεία.
  • Εξατομικευμένη ενημέρωση: Έγκαιρη, γραπτή και σαφής ενημέρωση των ασθενών για το κόστος νοσηλείας, τις ιατρικές πράξεις και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πριν την έναρξη της θεραπείας.
  • Κάλυψη αποκλίσεων κόστους (π.χ. παράταση νοσηλείας, επιπλοκές) χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός αν αλλάξει η διαγνωστική ομάδα.
  • Απαγόρευση αιφνιδιαστικών χρεώσεων και παράνομων επιβαρύνσεων, με σαφή πρόβλεψη ότι κάθε πρόσθετο κόστος πρέπει να αιτιολογείται και να αποδεικνύεται.
  • Αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και διοικητικά εργαλεία ελέγχου των τιμολογιακών πρακτικών.
  • Προστασία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με ρητή υποχρέωση ενημέρωσης για διαφορές κλινών και χρεώσεις, καθώς και συνυπευθυνότητα του ΕΟΠΥΥ για τις παραβιάσεις των συμβεβλημένων κλινικών.
  • Απαγόρευση επιβολής αυξημένων χρεώσεων εξαιτίας ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψη του ασθενούς και απαγόρευση διαφοροποίησης χρεώσεων ιατρικών πράξεων εξαιτίας της κατηγορίας νοσηλείας.
  • Θεσμοθέτηση μέγιστων ορίων τιμολόγησης, σε περιπτώσεις υπερβολικών αποκλίσεων κόστους ή εκμετάλλευσης
  • Ενίσχυση ανταγωνισμού, με πρόβλεψη για διεύρυνση των πράξεων που επιτρέπεται να διενεργούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και απαλλαγή από εκπτώσεις (rebates) για επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές των μικρών - μεσαίων κλινικών.

Με την τροπολογία αυτή, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος της νοσηλείας τους, θα προστατεύονται από αιφνιδιαστικές χρεώσεις και θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες με δίκαιους όρους Η ιδιωτική υγεία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική της δημόσιας με κανόνες, δικαιοσύνη και σεβασμό στον ασθενή.

Η υγεία δεν είναι πεδίο κερδοσκοπίας. Είναι δικαίωμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σι προς BRICS: Όχι στον προστατευτισμό - Ναι σε μια ανοιχτή, παγκόσμια οικονομία
Ειδήσεις

Σι προς BRICS: Όχι στον προστατευτισμό - Ναι σε μια ανοιχτή, παγκόσμια οικονομία

Ταχιάος: Η τοποθέτηση του ραντάρ στο Καστέλλι υπηρετεί την ασφάλεια του αεροδρομίου
Πολιτική

Ταχιάος: Η τοποθέτηση του ραντάρ στο Καστέλλι υπηρετεί την ασφάλεια του αεροδρομίου

Νέα ήττα Τραμπ: Εφετείο επικυρώνει την αποζημίωση των 83,3 εκατ. δολαρίων στην E. Jean Carroll
Ειδήσεις

Νέα ήττα Τραμπ: Εφετείο επικυρώνει την αποζημίωση των 83,3 εκατ. δολαρίων στην E. Jean Carroll

Γεωργιάδης: Η ΕΔΕ για το ΚΥ Αίγινας διερευνά τις ευθύνες για την έλλειψη ασθενοφόρου
Πολιτική

Γεωργιάδης: Η ΕΔΕ για το ΚΥ Αίγινας διερευνά τις ευθύνες για την έλλειψη ασθενοφόρου

1.500 επαγγελματίες του κινηματογράφου γυρίζουν την πλάτη στις ισραηλινές εταιρείες - Υπέγραψε και ο Λάνθιμος
Magazino

1.500 επαγγελματίες του κινηματογράφου γυρίζουν την πλάτη στις ισραηλινές εταιρείες - Υπέγραψε και ο Λάνθιμος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»
Πολιτική

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:07

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:00

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:59

ΕΛΑΣ: Προσοχή - Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:48

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:40

Βρυξέλλες: Τέλος 15% στις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου για να συγκρατηθούν οι πρώτες ύλες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 20:20

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: Συμφωνία για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Εργασιακά
26/06/2026 - 19:45

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ