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1.500 επαγγελματίες του κινηματογράφου γυρίζουν την πλάτη στις ισραηλινές εταιρείες - Υπέγραψε και ο Λάνθιμος
Magazino
19:45 - 08 Σεπ 2025

1.500 επαγγελματίες του κινηματογράφου γυρίζουν την πλάτη στις ισραηλινές εταιρείες - Υπέγραψε και ο Λάνθιμος

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 1.500 επαγγελματίες του κινηματογράφου – ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος – τοποθετούνται υπέρ της Παλαιστίνης και υπογράφουν κείμενο στο οποίο δηλώνουν ότι αρνούνται να συνεργαστούν με ισραηλινές εταιρείες «που είναι συνένοχες σε εγκλήματα πολέμου».

Στη λίστα των καλλιτεχνών που υπογράφουν περιλαμβάνονται και οι εκπρόσωποι του ελληνικού κινηματογράφου, Γιώργος Λάνθιμος, Γιώργος Ζώης και Αγγελική Παπούλια.

Ξεχωρίζουν επίσης τα ονόματα των Άβα ΝτιΒερνέ, Άνταμ ΜακΚέι, Μπουτς Ράιλι, Έμμα Σέλιγκμαν, Τζόσουα Όπενχαϊμερ και Μάικ Λι, καθώς και ηθοποιοί όπως οι Όλιβια Κόλμαν, Άγιο Εντεμπίρι, Μαρκ Ράφαλο, Χάνα Αϊνμπίντερ, Έιμι Λου Γουντ, Πάπα Έσιεντου, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ριζ Αχμέντ, Μελίσα Μπαρέρα, Σίνθια Νίξον, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέ Μπαρντέμ και Τζος Ο’Κόνορ κ.α.

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (8/9) από την οργάνωση Film Workers for Palestine, αναφέρει ότι η συνεργασία με τέτοιου είδους ιδρύματα αποτελεί «δικαιολόγηση της γενοκτονίας» και συνεργασία με την κυβέρνηση που τη διαπράττει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ, το οποίο συνεργάζεται με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Aναλυτικά η επιστολή – δέσμευση των καλλιτεχνών:

«Ως κινηματογραφιστές, ηθοποιοί και εργαζόμενοι της βιομηχανίας κινηματογράφου αναγνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου να διαμορφώνει τις αντιλήψεις. Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην γίνουμε συνεργοί σε αυτήν την αδυσώπητη φρίκη.

Το ανώτατο δικαστήριο του κόσμου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχει αποφανθεί ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων είναι παράνομα. Η στήριξη στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία για όλους τους ανθρώπους είναι ένα βαθύ ηθικό καθήκον που κανείς από εμάς δεν μπορεί να αγνοήσει. Έτσι, πρέπει να μιλήσουμε τώρα για όσα έχουν προκληθεί στον παλαιστινιακό λαό.

Απαντάμε στην έκκληση των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι ζήτησαν από τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να μην σιωπήσει, να μην δεχθεί τον ρατσισμό και να “κάνει ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό” για να σταματήσει η συνέργεια στην καταπίεσή τους.

Εμπνευσμένοι από την πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid που αρνήθηκαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ, δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μην συμμετέχουμε ή να μην συνεργαστούμε με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα—συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής —που εμπλέκονται στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού.

Παραδείγματα συνενοχής περιλαμβάνουν το “ξέπλυμα” και τη δικαιολόγηση γενοκτονίας, και/ή τη συνεργασία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει».



Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 23:42
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