19 νεκροί από τη «ματωμένη κραυγή» της Generation Z στο Νεπάλ για ελευθερία και δικαιοσύνη

Ένα κύμα οργής και αγανάκτησης σαρώνει το Νεπάλ, όπου η νεολαία της «Generation Z» και χιλιάδες πολίτες ξεσηκώνονται ενάντια σε μια κυβέρνηση που έχει επιλέξει την καταστολή και την αυταρχική λογοκρισία, απαγορεύοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλύπτοντας μια βαθιά ριζωμένη διαφθορά με απολογισμό μέχρι σήμερα 8/9 τουλάχιστον 19 νεκρούς.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν στο Νεπάλ, όπου ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας. Οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν από την κυβερνητική απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά οι διαδηλωτές, κυρίως νέοι που αυτοπροσδιορίζονται ως «Generation Z», διαμαρτύρονται κυρίως για την εκτεταμένη διαφθορά και την αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης. Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στο Κατμαντού κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Enough is enough» και «End to corruption», καταγγέλλοντας την προσπάθεια φίμωσης των φωνών τους και απαιτώντας αλλαγή.

Η αστυνομία αντέδρασε με υδροφόρες, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και γκλομπ, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν σε απαγορευμένη ζώνη γύρω από το κοινοβούλιο. Οι συγκρούσεις ήταν τόσο σφοδρές που τα δακρυγόνα έφτασαν ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία, δυσχεραίνοντας την περίθαλψη των τραυματιών, ενώ οι γιατροί περιγράφουν πρωτοφανείς συνθήκες χάους. Η κατάσταση προκάλεσε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Ραμές Λέκχακ, ο οποίος ανέλαβε «ηθική ευθύνη» για τα γεγονότα, ενώ ο στρατός αναπτύχθηκε στους δρόμους για την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Η κυβέρνηση επιμένει πως δεν απαγόρευσε τα social media, αλλά απλώς τα «ρύθμισε», απαιτώντας από τις πλατφόρμες να εγγραφούν επίσημα, οδηγώντας όμως στο μπλοκάρισμα 26 δικτύων, με ορισμένα να επανέρχονται μετά τη συμμόρφωση. Παρά τις απαγορεύσεις, οι χρήστες συνεχίζουν να παρακάμπτουν τους περιορισμούς μέσω VPN, ενώ οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση του πολιτικού κατεστημένου.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε άμεση και διαφανή διερεύνηση των αιματηρών επεισοδίων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την υπέρμετρη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας και καλώντας την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα κατασταλτικά της μέτρα. Οι διαδηλωτές υπογραμμίζουν ότι η απαγόρευση των social media ήταν μόνο η αφορμή για να βγει στην επιφάνεια η βαθύτερη οργή για τη διαφθορά και την αυταρχική διακυβέρνηση που πλήττει τη χώρα.