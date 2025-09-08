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Χατζηδάκης: Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται σταθερότητα και κοινωνική δικαιοσύνη
Πολιτική
20:35 - 08 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται σταθερότητα και κοινωνική δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε σε συνέντευξή του στο MEGA ότι η μελλοντική πολιτική της κυβέρνησης θα είναι όλο και πιο κοινωνικά προσανατολισμένη, καθώς έχουν ήδη τεθεί τα θεμέλια γι’ αυτό. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει συνδυάζοντας την οικονομική αποδοτικότητα με την κοινωνική ευαισθησία, εφαρμόζοντας παράλληλα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την οικοδόμηση μιας καλύτερης Ελλάδας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να διατηρήσει σταθερά τη διακυβέρνηση της χώρας, υπογραμμίζοντας πως «όσα υποσχεθήκαμε, τα έχουμε υλοποιήσει». Ανέφερε μάλιστα ότι, αν και δεν είναι θαυματοποιοί, όποιος επιθυμεί μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξει την Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι αν η κυβέρνηση καταφέρει να κρατήσει σταθερά το τιμόνι και δεν προκύψει κάποια απρόβλεπτη διεθνής κρίση, μέσα σε ένα χρόνο θα μπορεί να παρουσιάσει ένα νέο πακέτο μέτρων. Τόνισε πως η κοινωνία δεν πρέπει να περιμένει «θαύματα» από την κυβέρνηση, καθώς αυτά δεν είναι του αντικειμένου τους, αλλά η πολιτική που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα κοινής λογικής και σταθερών βημάτων. Αντίθετα, υπενθύμισε πως υπάρχουν πολιτικές φιλευσπλαχνίας που υπόσχονται «λεφτόδεντρα», αλλά η δική τους προσέγγιση δεν είναι αλαζονική ούτε διατυμπανίζει ότι όλα θα γίνουν ιδανικά από αύριο. Αντίθετα, το μήνυμα είναι ότι ήρθε η ώρα οι πολιτικές να αποδώσουν πραγματικά στην τσέπη των πολιτών.

Αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο αντιπρόεδρος σημείωσε πως αυτά τα μέτρα είχαν σχεδιαστεί και προετοιμαζόταν καιρό πριν. Πρόσθεσε ότι αποτελούν ένα χρέος προς την κοινωνία, το οποίο προκύπτει από τη φιλοαναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης και τις προσπάθειες που ο ίδιος προώθησε προσωπικά από το 2023 και μετά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Εξήγησε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης ξεκίνησε με έμφαση στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τώρα ήρθε η σειρά της μεσαίας τάξης, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τους μισθωτούς, αλλά και τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και τους κατοίκους των χωριών και των νησιών.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το μήνυμα της κυβέρνησης είναι πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με αυτό της αντιπολίτευσης, που περιορίζεται μόνο στο αίτημα για 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Αντίθετα, η κυβέρνηση καλύπτει τους δημόσιους υπαλλήλους μέσω της μείωσης της φορολογίας και των αυξήσεων στους μισθούς που αναμένονται, καθώς και μέσω της υποστήριξης των ειδικών μισθολογίων, χωρίς να παραμελεί τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τις πολύτεκνες οικογένειες και γενικότερα τις οικογένειες με παιδιά.

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, ο αντιπρόεδρος επισήμανε ότι, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, πολλές κυβερνήσεις στο μέσο της θητείας τους βρίσκονται πίσω από το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση και, παρά τις διαμαρτυρίες, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχετικά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως ό,τι και αν κάνει αυτό θα επηρεάσει κυρίως τον χώρο της αριστεράς, αναδιανέμοντας τις δυνάμεις του. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δεν ασχολείται με σχολιασμούς, αλλά επικεντρώνεται στο να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών, κυρίως σχετικά με τη συσσωρευμένη ακρίβεια, και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσει την κατάσταση. Το βασικό πρόβλημα, όπως είπε, δεν είναι ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά η ανάγκη η κυβέρνηση να παραμείνει σοβαρή και αποτελεσματική, να μην φοβάται το πολιτικό κόστος για τις μεταρρυθμίσεις και να μην ξεχνά ότι υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που πιέζεται έντονα.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η κρίση θα κριθεί στην πράξη, κάτι που συνυπολόγισαν οι πολίτες όταν ψήφισαν το 2019 και το 2023, επιλέγοντας το κόμμα που υπόσχονταν τα λιγότερα. Υπογράμμισε ότι πολλές φορές το «λιγότερο» είναι και περισσότερο, και πως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να θυμάται αυτό το γεγονός, θεωρώντας το εθνικό καθήκον της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής. Επισήμανε πως η χώρα έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια και δεν πρέπει να χαθεί η πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί. Με αυτά τα λόγια έκλεισε την τοποθέτησή του.

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