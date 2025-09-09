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Γερμανία: Μπλακάουτ στο νοτιοανατολικό Βερολίνο – Υποψίες για «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση»
Ειδήσεις
19:13 - 09 Σεπ 2025

Γερμανία: Μπλακάουτ στο νοτιοανατολικό Βερολίνο – Υποψίες για «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση»

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν εδώ και αρκετές ώρες δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στο νοτιοανατολικό τμήμα του Βερολίνου, καθώς η γερμανική αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για «επίθεση με πολιτικά κίνητρα».

Όπως μεταδίδει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου (rbb), πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέεται με τον ακροαριστερό χώρο μια επιστολή ανάληψης ευθύνης για το περιστατικό. Προς το παρόν, δεν έχει εξακριβωθεί η αυθεντικότητα του κειμένου.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, ωστόσο, η διακοπή ρεύματος χαρακτηρίζεται ως «χτύπημα» εναντίον του «στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος στο Τεχνολογικό Πάρκο Άντλερσχοφ», με στόχο να προκληθεί εκτεταμένη ζημιά σε κρίσιμα τεχνολογικά συστήματα και διαδικασίες.

Προβλήματα έχουν σημειωθεί και στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, καθώς οι τηλεφωνικοί αριθμοί 110 και 112 λειτουργούν μερικώς ή καθόλου στις περιοχές που επηρεάζονται. Οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη να μεταβούν αυτοπροσώπως στα πλησιέστερα κινητά σημεία εξυπηρέτησης που έχουν εγκατασταθεί από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το rbb, η παροχή ρεύματος έχει ήδη αποκατασταθεί σε 15.000 από τα συνολικά 50.000 νοικοκυριά που επηρεάστηκαν, ενώ για τα υπόλοιπα ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος μέχρι και την επόμενη μέρα για την πλήρη αποκατάσταση.

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