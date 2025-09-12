Στο «τραπέζι» από φέτος η αναθεώρηση των στόχων CO2 της ΕΕ για το 2035

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επισπεύσει την αναθεώρηση των στόχων της για τις εκπομπές CO2 έως το 2035, μεταθέτοντάς την στο τέλος του τρέχοντος έτους αντί για το 2026, ανέφεραν πηγές της ΕΕ την Παρασκευή (12/9). Η απόφαση ακολούθησε συνάντηση του επικεφαλής της Κομισιόν με εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας για το μέλλον του κλάδου.

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 100% των εκπομπών CO2 από τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά έως το 2035, κάτι που ο κλάδος θεωρεί πλέον ανέφικτο. Ο στόχος αυτός έχει συνδεθεί με τον οριστικό τερματισμό της παραγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης για τα νέα οχήματα.

Η επικείμενη αναθεώρηση θα εστιάσει ιδιαίτερα στα φορτηγά, σύμφωνα με τον Stephane Sejourne. Σήμερα, τα ηλεκτρικά φορτηγά αντιστοιχούν μόλις στο 8,5% των νέων πωλήσεων στην ΕΕ, ποσοστό περίπου στο μισό σε σχέση με το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αν και οι λεπτομέρειες της νέας πρότασης για τον στόχο του 2035 δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, είναι πιθανό να περιλαμβάνουν τη χρήση καυσίμων με ουδέτερο ισοζύγιο CO2, όπως τα βιοκαύσιμα, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν κινητήρες εσωτερικής καύσης. Παράλληλα, εξετάζονται υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο ή λύσεις επέκτασης αυτονομίας.

Επιπλέον, η Κομισιόν προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία νέας κατηγορίας μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση, συμβάλλοντας περισσότερο στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών.