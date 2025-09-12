Κύπρος: Ένταξη στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ με χρηματοδότηση €1,2 δισ.

Την ένταξη της Κύπρου στο νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Supporting Ammunition, Fuel and Equipment), με συνολική χρηματοδότηση που φτάνει τα €1,2 δισ., ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόφασης υπό τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 στην κατανομή των ποσών προς τα κράτη μέλη. Για την Κύπρο, το μερίδιο ανέρχεται σε €1.181.503.924, το οποίο θα διατεθεί για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Το SAFE αποτελεί το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, που εγκρίθηκε στις 27 Μαΐου 2025 και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Πρόκειται για πακέτο δανείων ύψους έως €150 δισ., με μακρά διάρκεια και περίοδο χάριτος, που στοχεύει:

στην κάλυψη κρίσιμων κενών αμυντικών ικανοτήτων,

στην ενίσχυση της ετοιμότητας των κρατών μελών,

στη χρηματοδότηση κοινών προμηθειών και επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κομισιόν, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταθέσουν τα εθνικά τους επενδυτικά σχέδια έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025, ώστε να ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις από το 2026.

Για την Κύπρο, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αξιοποίησης της χρηματοδότησης για την πενταετία εκτιμάται περί τα €220–230 εκατ., με προσαρμογή στις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), θα οριστικοποιήσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 τη λίστα των προγραμμάτων που θα ενταχθούν στο εθνικό σχέδιο.

Όπως επισημαίνει η Λευκωσία, το σχέδιο θα δίνει έμφαση:

στην κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Φρουράς,

στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας,

στην προώθηση της εξωστρέφειας και της συμμετοχής σε ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής.

Με την απόφαση αυτή, η Κύπρος αποκτά πρόσβαση σε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις αμυντικές της δυνατότητες και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την κυπριακή αμυντική βιομηχανία.