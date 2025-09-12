Νάγκελ (ΕΚΤ): Οι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων απειλούν τον στόχο 2% για πληθωρισμό

Σε δηλώσεις του στις εφημερίδες Frankfurter Allgemeine Zeitung και Il Sole 24 Ore, ο Νάγκελ εξήγησε ότι η απόφαση της Πέμπτης να παραμείνει το επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο βασίστηκε στις νέες εκτιμήσεις της ΕΚΤ, οι οποίες δείχνουν πως ο πληθωρισμός κινείται «λίγο-πολύ» κοντά στον επιθυμητό στόχο.
«Αν μειώσουμε κι άλλο τα επιτόκια, υπάρχει ο κίνδυνος να διαταραχθεί αυτή η ισορροπία», προειδοποίησε.
Ο ίδιος σημείωσε επίσης πως η οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται ήδη χάρη στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και στο μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων στις υποδομές που έχει δρομολογηθεί στη Γερμανία - μια ώθηση που, όπως είπε, έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Παράλληλα, ο Νάγκελ υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες γύρω από την πορεία των τιμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και την επίδραση των εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ.