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Νάγκελ (ΕΚΤ): Οι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων απειλούν τον στόχο 2% για πληθωρισμό
Ειδήσεις
20:31 - 12 Σεπ 2025

Νάγκελ (ΕΚΤ): Οι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων απειλούν τον στόχο 2% για πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γιόακιμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρόεδρος της Bundesbank, προειδοποίησε ότι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων ενδέχεται να διακυβεύσουν τον στόχο της ΕΚΤ για σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Σε δηλώσεις του στις εφημερίδες Frankfurter Allgemeine Zeitung και Il Sole 24 Ore, ο Νάγκελ εξήγησε ότι η απόφαση της Πέμπτης να παραμείνει το επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο βασίστηκε στις νέες εκτιμήσεις της ΕΚΤ, οι οποίες δείχνουν πως ο πληθωρισμός κινείται «λίγο-πολύ» κοντά στον επιθυμητό στόχο.

«Αν μειώσουμε κι άλλο τα επιτόκια, υπάρχει ο κίνδυνος να διαταραχθεί αυτή η ισορροπία», προειδοποίησε.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης πως η οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται ήδη χάρη στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και στο μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων στις υποδομές που έχει δρομολογηθεί στη Γερμανία - μια ώθηση που, όπως είπε, έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Νάγκελ υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες γύρω από την πορεία των τιμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και την επίδραση των εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ.

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