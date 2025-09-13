Συναγερμός στην Πολωνία για ρωσικά drones – Απογειώθηκαν μαχητικά

Οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία - σε περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία - τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), μετά από πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone, τα οποία εικάζεται ότι ήταν ρωσικής προέλευσης. Έτσι, πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά απογειώθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, ενώ οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο του αεροδρομίου στο Λούμπλιν.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ενημέρωσε πως τα αεροσκάφη αποστέλλονται σε αποστολές κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», μόλις τρεις μέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drones εντός του πολωνικού εδάφους, με τη στήριξη μαχητικών αεροσκαφών συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, ερχόμενα από το ουκρανικό έδαφος. Οι Ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγον σήμα στους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλείς τοποθεσίες, ενώ δύο μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από τη βάση της Φετέστι για να εξετάσουν την κατάσταση από αέρος.

Την ίδια στιγμή, στην Πολωνία, απογειώθηκαν πολεμικά αεροσκάφη, τόσο της Πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας όσο και συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, με αποστολή να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου. Σε συνδυασμό με αυτές τις ενέργειες, έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, ενώ σε κάποιες περιοχές της ανατολικής Πολωνίας ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού.

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT



Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ September 13, 2025

Poland issues air raid alert warning to civilians in the following counties: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, Świdnicki, włodawski (Lublin Voivodeship). pic.twitter.com/4VYLaE8erk — Intelschizo (@Schizointel) September 13, 2025

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της πολωνικής στρατιωτικής διοίκησης, η επιχείρηση που διεξήχθη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία είχε καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και στόχο την προστασία της εθνικής εναέριας κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πιθανολογούμενες απειλές.

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Αν και δεν επιβεβαιώθηκε από επίσημα χείλη κάποια παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου – όπως διευκρίνισε και το πρακτορείο Reuters – η έντονη κινητοποίηση συνέπεσε με την πρόσφατη κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία, όταν, πριν τρεις ημέρες, εντοπίστηκαν να πετούν εντός της επικράτειάς της. Η Μόσχα, από την πλευρά της, είχε τότε υποστηρίξει πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση να στοχεύσει την Πολωνία. Ωστόσο, σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη φορά από την αρχή του ρωσο-ουκρανικού πολέμου που χώρα του ΝΑΤΟ προχώρησε σε ενεργή στρατιωτική αντίδραση.

Όοσ για τη Ρουμανία, επίσης κινητοποιήθηκε το Σάββατο (13/9), αφού drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον ουκρανικών υποδομών κοντά στα σύνορα, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Άμυνας.

Το κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που συνορεύει με την Ουκρανία κατά μήκος 650 χλμ., έχει δει ολόκληρα θραύσματα drones να πέφτουν στο έδαφός της από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ειδικότερα, απογειώθηκαν δύο μαχητικά F‑16 και οι πολίτες της νοτιοανατολικής επαρχίας Τούλτσεα, κοντά στον Δούναβη και τα ουκρανικά σύνορα, προειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο, αφού drone εντοπίστηκε και παρακολούθησηλήφθηκε μέχρι που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ περίπου 20 χλμ νοτιοδυτικά του χωριού Chilia Veche.

«Το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό», σημειώνει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη ενέργεια» τη διείσδυση ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε δήλωσή του λίγο πριν αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (12/9), το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να ενισχύσει την άμυνα στο ανατολικό του άκρο στην Ευρώπη, μετά την κατάρριψη των drones από την Πολωνία.