Πολωνία: Να προετοιμαστούμε για πόλεμο – Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον Πούτιν

«Η επίθεση ελεγχόταν απευθείας από τη Μόσχα. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα τι είναι ικανός να κάνει ο Πούτιν. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις στην επικράτεια του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.
Παρότι μόνο 3 ή 4 από τα 19 drones καταρρίφθηκαν, ο Ναβρότσκι δήλωσε ικανοποιημένος που δεν υπήρξαν θύματα. «Ούτε ένας Πολωνός – ούτε πολίτης, ούτε στρατιώτης – δεν τραυματίστηκε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.»
Σχολιάζοντας τη στάση της Δύσης απέναντι στη Ρωσία, εξέφρασε στήριξη στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: «Όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ πρέπει να σταματήσουν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Η απαίτηση του Τραμπ είναι σωστή – αφορά χώρες όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Γαλλία, που συνεχίζει να παίρνει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ινδίας.»
Κλείνοντας, ήταν σαφής: «Μόνο οι κυρώσεις και ο Τραμπ μπορούν να σταματήσουν τον Πούτιν και να προστατέψουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειές του.»