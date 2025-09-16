Πολωνία: Να προετοιμαστούμε για πόλεμο – Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον Πούτιν

«Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζουμε την ειρήνη», δήλωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, στη γερμανική Bild, αναφερόμενος στην πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

«Η επίθεση ελεγχόταν απευθείας από τη Μόσχα. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα τι είναι ικανός να κάνει ο Πούτιν. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις στην επικράτεια του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Παρότι μόνο 3 ή 4 από τα 19 drones καταρρίφθηκαν, ο Ναβρότσκι δήλωσε ικανοποιημένος που δεν υπήρξαν θύματα. «Ούτε ένας Πολωνός – ούτε πολίτης, ούτε στρατιώτης – δεν τραυματίστηκε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.»

Σχολιάζοντας τη στάση της Δύσης απέναντι στη Ρωσία, εξέφρασε στήριξη στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: «Όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ πρέπει να σταματήσουν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Η απαίτηση του Τραμπ είναι σωστή – αφορά χώρες όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Γαλλία, που συνεχίζει να παίρνει ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ινδίας.»

Κλείνοντας, ήταν σαφής: «Μόνο οι κυρώσεις και ο Τραμπ μπορούν να σταματήσουν τον Πούτιν και να προστατέψουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειές του.»