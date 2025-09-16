Συνάντηση Βαρθολομαίου - Τραμπ: Στο επίκεντρο διαθρησκειακός διάλογος και Χριστιανοί σε Τουρκία - Μέση Ανατολή

Την Ουάσινγκτον επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος τη Δευτέρα 15/9 είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Πατριάρχη, το κλίμα της συνομιλίας υπήρξε «θερμό», με τη συμμετοχή και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκκλησιαστικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι κρίσιμα θέματα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο: η κατάσταση στην Ουκρανία και η αυτοκεφαλία της εκεί Εκκλησίας, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή, καθώς και η προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου.

Ο Πατριάρχης μετέφερε τις ευχές της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως στον Αμερικανό πρόεδρο, τον συλλυπήθηκε για τη δολοφονία του φίλου του Τσάρλι Κερκ και αντάλλαξε μαζί του συμβολικά δώρα. Ιδιαίτερη συγκίνηση, όπως ανέφερε, προκάλεσε η παρουσία ομογενών Ελληνοαμερικανών στον Λευκό Οίκο.

Επίσκεψη Πάπα στο Φανάρι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βαρθολομαίος στην επικείμενη επίσκεψη του νέου Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Φανάρι, με αφορμή τον εορτασμό της θρονικής εορτής του Αποστόλου Ανδρέου. Ο Πατριάρχης σημείωσε ότι ο θεολογικός διάλογος με τη Ρώμη παραμένει επιτυχής και συνοδεύεται από τον «διάλογο της αγάπης», που ξεκίνησε με τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και τον Πάπα Ιωάννη ΚΓ΄.

Η κατάσταση των Χριστιανών στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης περιέγραψε στον Αμερικανό πρόεδρο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες στην Τουρκία, οι οποίες αποτελούν πλέον μόλις το 1% του πληθυσμού. «Είμαστε μία σταγόνα στον ωκεανό», τόνισε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η μακραίωνη παρουσία τους συνεχίζεται. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανησυχητική μείωση του χριστιανικού πληθυσμού στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι εάν συνεχιστεί η τάση φυγής, τα ιερά προσκυνήματα κινδυνεύουν να μετατραπούν σε μουσεία.

Το ζήτημα της Ουκρανίας

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο Πατριάρχης υπενθύμισε ότι το Φανάρι παραχώρησε το 2019 την αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία, προκειμένου να αποδεσμευθεί από τη Μόσχα, την οποία χαρακτήρισε «εχθρό του ουκρανικού λαού». Εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνέχιση του πολέμου, ο οποίος έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Για τη Σχολή της Χάλκης, ο Πατριάρχης ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει διάλογος με την τουρκική κυβέρνηση, έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου Ερντογάν. Όπως σημείωσε, στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 να υποδεχθεί η Σχολή τους πρώτους μαθητές.

Την Τρίτη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταθέτει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον. Το πρωί θα παρακαθίσει σε πρόγευμα στην κατοικία του Τούρκου πρέσβη, ενώ το μεσημέρι η ελληνική πρεσβεία θα παραθέσει επίσημο γεύμα στο ιστορικό Dumbarton Oaks. Το βράδυ, θα τιμηθεί με επίσημο δείπνο που διοργανώνει ο Ελληνοαμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Ρήγας.