ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Να αποκατασταθούν άμεσα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους αγρότες
Πολιτική
10:08 - 16 Σεπ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποκατασταθούν άμεσα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η νέα «δέσμευση» του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα για πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η οποία, επί της ουσίας, αποτελεί μια ακόμα αναβολή γι’ αυτές και επιμηκύνει χρονικά την «στάση πληρωμών», που άτυπα έχει επιβληθεί, αποδεικνύει, με τον πιο εμφατικό και αδιάψευστο τρόπο, ότι η συνέπεια και η ενσυναίσθηση έχουν χαθεί προ πολλού, ως έννοιες και αξίες, στο Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης, Βασίλης Κόκκαλης.

Συνεχίζει, δε, σημειώνοντας ότι: «ιδίως μάλιστα, όταν αυτή η διαρκής και συνειδητή ασυνέπεια και αναλγησία προς τον χειμαζόμενο αγροτικό μας κόσμο, που αναμένει, μάταια, εδώ και καιρό τις επιδοτήσεις του, επιχειρείται, με αμιγώς επικοινωνιακούς όρους, να αποδοθεί, από τον κ. Τσιάρα «…στην εφαρμογή όλων των εκτεταμένων, διασταυρωτικών ελέγχων, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης της πραγματικής παραγωγής, καλλιέργειας ή ακόμη και ζωικού κεφαλαίου που ουσιαστικά θα δικαιούται τον ευρωπαϊκό πόρο…». Και την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο κ. Τσιάρας, ομολόγησε ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν ήδη επιφέρει πρόστιμα στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπληρώνουμε, ότι προφανώς θα επιφέρουν και άλλα, όσο θα «σέρνονται» οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό, ο 6ος κατά σειρά αρμόδιος Υπουργός της ΝΔ, υπό το τεράστιο βάρος του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσπαθεί, σήμερα, να φανεί ως τιμητής και εγγυητής της διαφάνειας στην καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων της ΚΑΠ, «τιμωρώντας», έτσι, τους τίμιους αγρότες, που πασχίζουν, καθημερινά να επιβιώσουν και να παραμείνουν στην ελληνική περιφέρεια, η οποία διαρκώς ερημώνει. Και ταυτόχρονα να «φεσώνει» τη χώρα μας, δηλαδή τον Έλληνα φορολογούμενο, με πρόστιμα, εξαιτίας της ανικανότητας της Κυβέρνησής του να ολοκληρώσει, επιτέλους, τις πληρωμές προς τους αγρότες μας.

Οι Έλληνες γεωργοί και κτηνοτρόφοι, όμως, έχουν μνήμη και κρίση και δεν «παραμυθιάζονται» πια από την Κυβέρνηση των Φραπέδων και των Χασάπηδων. Και ξέρουν, επίσης, ότι δεν έχουν να περιμένουν απολύτως τίποτα από μια Κυβέρνηση, που η μόνη της έννοια είναι να «μπαζώσει» το πάρτι των ενωσιακών επιδοτήσεων από τα «δικά τους παιδιά», με το γνωστό αφήγημα των «διαχρονικών ευθυνών και παθογενειών» και την όψιμη ελεγκτική «ευαισθησία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που επέβαλε με τη γνωστή, πρωτοφανή αντιδημοκρατική μεθόδευσή της η κυβερνητική πλειοψηφία, δεσμεύεται ότι θα αναδείξει, σε όλο το εύρος τους, τη διαπλοκή και τη διαφθορά της «γαλάζιας εγκληματικής οργάνωσης», που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις των τίμιων Ελλήνων αγροτών, τα τελευταία χρόνια. Διεκδικώντας τα αυτονόητα για τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου: κάθαρση και λογοδοσία, παντού και προς πάσα κατεύθυνση. Μαζί βέβαια, με το άλλο αυτονόητο: την άμεση αποκατάσταση της έγκαιρης, έγκυρης και με διαφάνεια καταβολής των ενωσιακών επιδοτήσεων στους πραγματικούς παραγωγούς.

Είναι το ελάχιστο καθήκον της προοδευτικής παράταξης, προς τους Έλληνες αγρότες, απέναντι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, την πιο αντιαγροτική Κυβέρνηση στην ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσουκαλάς: Καμία περίπτωση συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με ΝΔ – Αιχμές για δημοσκοπήσεις, εξωτερική πολιτική και οικονομία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Καμία περίπτωση συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με ΝΔ – Αιχμές για δημοσκοπήσεις, εξωτερική πολιτική και οικονομία

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025

ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα
Πολιτική

ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:00

Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:54

Τέμπη: Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών – «Όχι» σε νέα ανάκριση

Οικονομία
07/07/2026 - 17:42

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:39

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Σχόλια Αγοράς
07/07/2026 - 17:31

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 17:29

Profile: Κάνει το επόμενο βήμα στο ΑΙ με πλατφόρμα agentic orchestration

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:29

Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/07/2026 - 17:20

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 17:17

BofA: Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ σκοράρουν δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις

Εργασιακά
07/07/2026 - 17:15

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 17:03

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow παρά τις πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών και AI

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:55

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:42

Βόμβα Τραμπ για την Τουρκία: Εξετάζει άρση των κυρώσεων CAATSA και πώληση F-35 στην Άγκυρα

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:41

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:22

ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολάρια εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:20

Τράπεζα της Αγγλίας: Η βρετανική οικονομία κινδυνεύει με ύφεση εάν «σκάσει» η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 16:17

ΝΑΤΟ: Στο μικροσκόπιο οι αμυντικές δαπάνες – Κρίσιμο τεστ για τις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 16:10

ΤτΕ: Απάντηση για τιτλοποιήσεις σε εξώδικη δήλωση φορέων και καταναλωτών

Πολιτική
07/07/2026 - 16:03

Τσουκαλάς: Καμία περίπτωση συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με ΝΔ – Αιχμές για δημοσκοπήσεις, εξωτερική πολιτική και οικονομία

Τεχνολογία
07/07/2026 - 16:00

Η DeepSeek ετοιμάζει το δικό της «όπλο» τεχνητής νοημοσύνης – Στόχος η κυριαρχία στα AI chips

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 15:59

ΔΕΗ: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια

Ειδήσεις
07/07/2026 - 15:48

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ξεκίνησε η υποβολή Μηχανογραφικού – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
07/07/2026 - 15:46

Ζελένσκι: Η Ρωσία εμφανίζει σημάδια αδυναμίας - Χρειαζόμαστε ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/07/2026 - 15:39

Ενα Citroen 2CV που γεννήθηκε από το πνεύμα της εποχής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/07/2026 - 15:36

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025

Ειδήσεις
07/07/2026 - 15:18

Λεπέν: Ένοχη στο Εφετείο, αλλά με «παράθυρο» για τις εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 15:15

Χτύπημα-σοκ 2.500 χλμ. από την Ουκρανία: Τα drones του Κιέβου έφτασαν βαθιά στη Σιβηρία

Ειδήσεις
07/07/2026 - 15:00

Προειδοποίηση ΠΟΥ για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο θανατηφόρες

Ανεμοδείκτης
07/07/2026 - 14:50

To Parkout θα διευκολύνει την στάθμευση ή τις συμπλοκές στους δρόμους;

Πολιτική
07/07/2026 - 14:45

ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ