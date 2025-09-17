Ουκρανία: Ρωσική επίθεση προκάλεσε διακοπές ρεύματος και προβλήματα στους σιδηροδρόμους

Μια νυχτερινή επίθεση ρωσικών drones στην κεντρική περιοχή Kirovohrad της Ουκρανίας προκάλεσε μερική διακοπή ρεύματος και διαταράξεις στη λειτουργία των σιδηροδρόμων, ανέφεραν αξιωματούχοι την Τετάρτη (17/9).

«Μέχρι στιγμής, το περιφερειακό κέντρο και 44 οικισμοί στην κοινότητα Oleksandrivka έχουν μερικώς αποκοπεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος», έγραψε ο Andriy Raykovych στο Telegram.

Σύμφωνα με τις αρχές, ζημιές υπέστησαν και ορισμένες ιδιωτικές κατοικίες, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει διακοπεί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι δίνουν μάχη με πυρκαγιές σε τρεις τοποθεσίες, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέξι Κούλεμπα, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Χθες το βράδυ, ο εχθρός εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones σε μια προσπάθεια να θέσει εκτός λειτουργίας τους υποσταθμούς που τροφοδοτούν το σιδηροδρομικό δίκτυο», έγραψε στο Telegram και πρόσθεσε: «Τέτοιες επιθέσεις έχουν έναν σαφή στόχο: να διαταράξουν τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, να διαταράξουν τη σταθερή λειτουργία των μεταφορών και να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στους ανθρώπους και την οικονομία».

Όπως πρόσθεσε, οι ουκρανικοί κρατικοί σιδηρόδρομοι Ukrzaliznytsia ανέπτυξαν περισσότερες από 20 εφεδρικές ατμομηχανές μετά την επίθεση.