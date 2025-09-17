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Συμφωνία Ζαχαράκη – Κεφαλογιάννη για δωρεάν διακοπές 120 πυροσβεστών και των οικογενειών τους στις κατασκηνώσεις του ΥΠΑΙΘΑ
Πολιτική
11:47 - 17 Σεπ 2025

Συμφωνία Ζαχαράκη – Κεφαλογιάννη για δωρεάν διακοπές 120 πυροσβεστών και των οικογενειών τους στις κατασκηνώσεις του ΥΠΑΙΘΑ

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. 

Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Υπουργείων σε θέματα εκπαίδευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε ότι, για πρώτη φορά, θα διατεθούν 120 οικίσκοι από τις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας στη Νέα Μάκρη για τη φιλοξενία αντίστοιχου αριθμού στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και των οικογενειών τους. Η πρωτοβουλία αυτή, που θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου, αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς των πυροσβεστών και παράλληλα ενισχύει τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η δημιουργία επιμορφωτικού εγχειριδίου για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους απέναντι στους κινδύνους από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμύρες. Το εγχειρίδιο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο πρόληψης και εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, καλλιεργώντας κουλτούρα ετοιμότητας από νεαρή ηλικία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για συνέχιση και ενίσχυση των πρωτοβουλιών που ενώνουν την Παιδεία με την Πολιτική Προστασία.

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