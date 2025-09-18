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Γερμανία: Εγκρίθηκε ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2025
Ειδήσεις
17:37 - 18 Σεπ 2025

Γερμανία: Εγκρίθηκε ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον πρώτο ετήσιο προϋπολογισμό της χώρας από την ψήφιση των ριζικών μεταρρυθμίσεων για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων νωρίτερα φέτος, εξασφαλίζοντας επενδύσεις ρεκόρ για την αναζωογόνηση της οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός για το 2025 προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους σχεδόν 116 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατέστησαν δυνατές χάρη σε ένα ταμείο υποδομών ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ και σε μια εξαίρεση από τους κανόνες χρέους για τις αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκε το Μάρτιο.

«Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή παραδείγματος στη γερμανική δημοσιονομική πολιτική», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Lars Klingbeil, στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία στο Bundestag, το κάτω σώμα του γερμανικού κοινοβουλίου.

Ενίσχυση οικονομίας και άμυνας

Όπως αναφέρει το Reuters, η Γερμανία εγκατέλειψε δεκαετίες δημοσιονομικού συντηρητισμού με την ελπίδα ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα δώσουν ώθηση στην υποτονική οικονομία, ενώ ο ενισχυμένος αμυντικός προϋπολογισμός στοχεύει στην εξασφάλιση μελλοντικής στρατιωτικής υποστήριξης για την Ουκρανία και στην επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων δαπανών για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να γίνουν πιο αυτοδύναμοι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν τον στόχο δαπανών της αμυντικής συμμαχίας στο 3,5% του ΑΕΠ κάθε μέλους από το προηγούμενο 2%. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,4% του ΑΕΠ της, που εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το νέο στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία λειτουργεί με προσωρινό προϋπολογισμό φέτος, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβερνητικής συμμαχίας τον περασμένο Νοέμβριο. Ο βασικός προϋπολογισμός για φέτος καλύπτει δαπάνες ύψους 502,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προσθέτοντας τις επενδύσεις από το ταμείο υποδομών και ένα άλλο ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα που δημιουργήθηκε από τον πρώην καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο προϋπολογισμός έχει συνολικό μέγεθος 591 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ερχόμενα ελλείμματα στον προϋπολογισμό

Ο βασικός προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό 81,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025. Ο συνολικός δανεισμός αυξάνεται σε 143,2 δισεκατομμύρια ευρώ, προσθέτοντας 37,2 δισεκατομμύρια ευρώ από το ειδικό ταμείο υποδομών και 24,1 δισεκατομμύρια από το ειδικό ταμείο για την άμυνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών.

Με το σχέδιο για το 2025 να έχει εξασφαλιστεί, το επίκεντρο της νέας κυβέρνησης συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς μετατοπίζεται στους προϋπολογισμούς για τα επόμενα χρόνια, με δύσκολες συζητήσεις να αναμένονται, καθώς οι συντηρητικοί του Μερτς πιέζουν για περικοπές στις κοινωνικές παροχές, προκαλώντας την αντίδραση των σοσιαλδημοκρατών εταίρων τους. Η συνασπιστική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα κενό 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στο δημοσιονομικό της σχέδιο για το 2027.

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Klingbeil, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι είναι βέβαιος ότι θα βρεθεί λύση. Το κοινοβούλιο αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα τη συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026, με την τελική έγκριση να αναμένεται το Νοέμβριο.

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