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ΟΕΕ: Υποβάθμιση του οικονομικού εγγραμματισμού – Αίτημα για αυτόνομα μαθήματα Οικονομικών στο Λύκειο
Επιχειρήσεις
17:22 - 18 Σεπ 2025

ΟΕΕ: Υποβάθμιση του οικονομικού εγγραμματισμού – Αίτημα για αυτόνομα μαθήματα Οικονομικών στο Λύκειο

Reporter.gr Newsroom
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Τον έντονο προβληματισμό του για την πρόσφατη υλοποίηση της απόφασης εισαγωγής του μαθήματος Οικονομικού Εγγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξέφρασε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ).

Με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπενθύμισε την ικανοποίηση του αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου από τον τότε υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, που προέβλεπε την εισαγωγή δίωρου μαθήματος Οικονομικών στην Α΄ Λυκείου.

«Η απόφαση αυτή είχε χαιρετιστεί από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, ως απαρχή μιας ουσιαστικής προσπάθειας να αποκτούν οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες σε μια κρίσιμη φάση διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους και της μελλοντικής τους πορείας».

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ μετέφερε την απογοήτευση όλων για το γεγονός ότι το μάθημα τελικά εισήχθη στη Γ΄ Γυμνασίου και μάλιστα με μία μόνο διδακτική ώρα. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά: «Η αλλαγή αυτή υποβαθμίζει την αξία και το περιεχόμενο του οικονομικού εγγραμματισμού, καθώς δεν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν την απαιτούμενη εξοικείωση με τις βασικές οικονομικές έννοιες, από τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών έως την κατανόηση θεσμών και μηχανισμών της παγκόσμιας οικονομίας».

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή Οικονομικών μαθημάτων πρέπει να γίνει όχι αποσπασματικά, αλλά συστηματικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό:

  • Ενόψει της εφαρμογής του Εθνικού Απολυτηρίου, θεωρεί αναγκαία την άμεση εισαγωγή αυτόνομων μαθημάτων Οικονομικών στο Λύκειο. Συγκεκριμένα, προτείνει την καθιέρωση δίωρου μαθήματος Οικονομικών στην Α΄ Λυκείου και τη δημιουργία Προσανατολισμού Οικονομικών και Πληροφορικής στη Β΄ Λυκείου, με επίσης δίωρο μάθημα Οικονομικών, ώστε οι μαθητές που επιλέγουν τον κλάδο των Οικονομικών Σπουδών να απολαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση με τους μαθητές των άλλων Προσανατολισμών.
  • Επιπλέον, κρίνει αναγκαία την αύξηση των διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο, ώστε το μάθημα να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για ουσιαστική εμβάθυνση και καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ κατέληξε, σημειώνοντας ότι «η ενίσχυση της οικονομικής παιδείας οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία. Η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ανάδειξη της σημασίας του οικονομικού εγγραμματισμού για τους νέους αποτελούν επένδυση στο μέλλον της χώρας. Το ΟΕΕ δηλώνει τη διαθεσιμότητα και δέσμευσή του για άμεσο διάλογο, παρέχοντας την επιστημονική και θεσμική του εμπειρία προς όφελος του εκπαιδευτικού συστήματος και, κατ’ επέκταση, της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας».

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