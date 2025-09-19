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Eurovision: Απειλές για μποϊκοτάζ αν συμμετάσχει το Ισραήλ
Magazino
09:22 - 19 Σεπ 2025

Eurovision: Απειλές για μποϊκοτάζ αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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H Eurovision υποτίθεται ότι είναι αποστασιοποιημένη από την πολιτική, ωστόσο, η περίπτωση του Ισραήλ προκαλεί αντιδράσεις. Πολλές χώρες ζητούν την αποβολή του από το διαγωνισμό, λόγω της συνέχειας του πολέμου στη Γάζα. 

Το επιχείρημα είναι πως όπως η Ρωσία αποκλείστηκε όταν εισέβαλε στην Ουκρανία, το ίδιο πρέπει να γίνει και με το Ισραήλ.

Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ισλανδία και Ισπανία (χρηματοδότριες χώρες του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision) ανακοίνωσαν την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν την επόμενη διοργάνωση στη Βιέννη (12-16 Μαΐου 2026), σε περίπτωση που δεν ακυρωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS δήλωσε ότι δεν μπορεί «να δικαιολογήσει πλέον τη συμμετοχή του Ισραήλ, δεδομένης της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα».

Η απόφαση για το αν θα συμμετάσχει το Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού αναμένεται τον Δεκέμβριο.

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