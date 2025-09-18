«Cancel» δια χειρός MAGA ένας ακόμα κωμικός - «Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Το ιδιοκτησίας Disney, ABC, αποφάσισε να αποσύρει την εκπομπή της “Jimmy Kimmel Live!” έπειτα από αντιδράσεις συντηρητικών για σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής του σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Εκπρόσωπος του καναλιού δεν σχολίασε περαιτέρω, πέρα από το ότι η εκπομπή θα ανασταλεί «επ’ αόριστον». Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης τοπικών σταθμών που συνεργάζονται με την ABC, η Nexstar, ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι η εκπομπή του Κίμελ θα αντικατασταθεί άμεσα, συνδέοντας την απόφαση με τις δηλώσεις του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ.

«Τα σχόλια του κ. Kimmel για τον θάνατο του Kirk είναι προσβλητικά και αναισθητα σε μια κρίσιμη στιγμή για τον εθνικό μας πολιτικό διάλογο και δεν πιστεύουμε ότι αντικατοπτρίζουν το εύρος των απόψεων, των θέσεων ή των αξιών των τοπικών κοινωνιών στις οποίες βρισκόμαστε», ανέφερε σε δήλωσή του ο Andrew Alford, πρόεδρος του τμήματος μετάδοσης της Nexstar.

«Η συνέχιση της μετάδοσης της εκπομπής του κ. Kimmel στις κοινότητες που υπηρετούμε δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον αυτή τη στιγμή, και πήραμε τη δύσκολη απόφαση να την αναστείλουμε ώστε να επικρατήσει νηφαλιότητα και να επανέλθουμε σε έναν σεβαστό, εποικοδομητικό διάλογο», πρόσθεσε ο Alford.

Στην εκπομπή της Δευτέρας, ο 57χρονος Kimmel είπε: «Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το νέο παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από μέλος τους, κάνοντας τα πάντα για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό», «Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το νέο παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από μέλος τους, κάνοντας τα πάντα για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό»,

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Kirk, Tyler Robinson, δεν φαίνεται, πάντως, να είναι ιδεολογικά συντηρητικός ή υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Robinson είχε στείλει μήνυμα στον συγκάτοικό του λέγοντας ότι «δεν άντεχε άλλο το μίσος του [Kirk]».

Το συμβόλαιο του Kimmel με την ABC έληγε του χρόνου και υπήρχε ήδη συζήτηση για το αν θα ανανεωθεί, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση της Paramount (ιδιοκτήτριας του CBS) ότι ακυρώνει την κορυφαία εκπομπή της αργά το βράδυ, “The Late Show with Stephen Colbert”.

Μετά την ανακοίνωση ότι η εκπομπή του Colbert θα ακυρωθεί, ο Τραμπ είχε γράψει στην πλατφόρμα του Truth Social ότι ο Kimmel είναι «Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ που θα φύγει στο άχαρο Late Night Sweepstakes».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Kimmel χλεύασε τον Τραμπ αποκαλώντας τον «μια εύθραυστη, στρουμπουλή μικρή τσαγιέρα».

«Σου πληγώσαμε τα συναισθήματα;» ρώτησε. «Θέλεις να μας ακυρώσουν επειδή κάνουμε αστεία για σένα;»

Ο Τραμπ έχει στοχοποιήσει επίσης τον Jimmy Fallon και τον Seth Meyers, που παρουσιάζουν βραδινές εκπομπές στο NBC και έχουν συμβόλαια έως το 2028.

«Σπουδαία νέα για την Αμερική», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το βράδυ της Τετάρτης. «Η εκπομπή του Jimmy Kimmel, που πάσχιζε με τα νούμερα τηλεθέασης, ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ. Συγχαρητήρια στην ABC που βρήκε επιτέλους το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε. Ο Kimmel δεν έχει ΚΑΘΟΛΟΥ ταλέντο και ακόμη χειρότερα νούμερα και από τον Colbert, αν είναι δυνατόν. Μένουν μόνο ο Jimmy και ο Seth, δύο απόλυτοι χαμένοι, στο ψεύτικο NBC. Και τα δικά τους νούμερα είναι χάλια».

Εκπρόσωποι του Kimmel δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε ανάρτηση στο X, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις, JB Pritzker, έγραψε: «Μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να φιμώνει κωμικούς επειδή ο Πρόεδρος δεν τους συμπαθεί. Αυτή είναι επίθεση στην ελευθερία του λόγου και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».