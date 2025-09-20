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Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω της κυβερνοεπίθεσης – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων
Ειδήσεις
21:15 - 20 Σεπ 2025

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω της κυβερνοεπίθεσης – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Το χάος σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια συνεχίζεται, καθώς η κυβερνοεπίθεση σε εταιρεία τεχνολογίας που διαχειρίζεται τα συστήματα check-in έχει προκαλέσει μεγάλες αναταραχές, με αποτέλεσμα - πέρα από τις μεγάλες καθυστερήσεις - να ανακοινώνεται πως θα ματαιωθούν και πτήσεις. 

Σύμφωνα με το BBC, ο οργανισμός υποστήριξης της ευρωπαϊκής αεροπορίας Eurocontrol ανέφερε πως, εξαιτίας αυτού του επεισοδίου, οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις τους που επρόκειτο να απογειωθούν ή να προσγειωθουν σε αυτό το αεροδρόμιο από σήμερα στις 07:00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι αύριο, Κυριακή, στις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Στο Βέλγιο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, σχεδόν οι μισές από τις απογευματινές πτήσεις της Κυριακής (21/9) από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακυρώθηκαν, έπειτα από ώρες αναμονής και καθυστερήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι ακυρωμένες πτήσεις έφτασαν τις 14, ενώ η μέση αναμονή λόγω των καθυστερήσεων είναι μία ώρα.

Σημειώνεται ότι η κυβερνοεπίθεση είχε ως στόχο την Collins Aerospace, πάροχο συστημάτων τσεκ-ιν και επιβίβασης για πολλές αεροπορικές εταιρείες σε διεθνή αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Χίθροου στο Λονδίνο, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και το Βερολίνο.

Λόγω της επίθεσης, τα αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου επιβατών τέθηκαν εκτός λειτουργίας, αναγκάζοντας το προσωπικό να προχωρά μόνο σε χειροκίνητες διαδικασίες, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ενημέρωσε μέσω της ιστοσελίδας του ότι παρατηρούνται αυξημένοι χρόνοι αναμονής στο check-in λόγω «τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστημάτων που λειτουργεί στην Ευρώπη». Αντίθετα, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση. Το αεροδρόμιο Münster - Osnabrück, στη βορειοανατολική Γερμανία, δήλωσε ότι «επηρεάστηκε μόνο έμμεσα» από την κυβερνοεπίθεση.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Το αεροδρόμιο Münster - Osnabrück επηρεάστηκε μόνο έμμεσα από την τεχνική δυσλειτουργία του εξωτερικού παρόχου συστημάτων.Ως προληπτικό μέτρο, ανακατευθύνουμε τα συστήματα διαχείρισης προς την εσωτερική μας υποδομή πληροφορικής, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των αφίξεων και αναχωρήσεων. Προς το παρόν, οι λειτουργίες εκτελούνται χωρίς περιορισμούς και όλες οι πτήσεις αναχώρησαν από το FMO χθες το βράδυ σύμφωνα με το πρόγραμμα».

Η ασφάλεια των αερομεταφορών «δεν επηρεάζεται»

Η γερμανική κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των υπολογιστών και των επικοινωνιών εξέδωσε μια ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι το παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης επιβατών στα αεροδρόμια «δεν λειτουργεί» προς το παρόν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαχείριση των επιβατών στα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί να γίνεται χειροκίνητα.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με το αεροδρόμιο του Βερολίνου, το οποίο είναι ένα από τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί, και ότι η ασφάλεια των αερομεταφορών δεν επηρεάζεται.

Η αεροπορική βιομηχανία αποτελεί «ολοένα και πιο ελκυστικό στόχο»

Η προσοχή θα στραφεί αναμφίβολα στο πώς μια τέτοια κυβερνοεπίθεση μπόρεσε να επηρεάσει αρκετά μεγάλα αεροδρόμια.

Η Charlotte Wilson, από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Check Point, δήλωσε ότι η αεροπορική βιομηχανία έχει γίνει «ένας όλο και πιο ελκυστικός στόχος» για τους κυβερνοεγκληματίες λόγω της εξάρτησής της από κοινά συστήματα.

«Αυτές οι επιθέσεις συχνά χτυπούν μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, εκμεταλλευόμενες πλατφόρμες τρίτων που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από πολλές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια», επεσήμανε.

«Όταν ένας προμηθευτής παραβιάζεται, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι άμεσος και εκτεταμένος, προκαλώντας διαταραχές πέρα από τα σύνορα», πρόσθεσε.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις σπάνια σταματούν στα εθνικά σύνορα, οπότε όσο πιο γρήγορα μια χώρα μπορεί να εντοπίσει και να αναφέρει μια επίθεση, τόσο πιο γρήγορα μπορούν οι άλλες να λάβουν μέτρα για να την περιορίσουν», κατέληξε.

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