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Σημάδια ανάκαμψης στην Ευρωζώνη: Οριακή ενίσχυση του PMI τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις
11:25 - 23 Σεπ 2025

Σημάδια ανάκαμψης στην Ευρωζώνη: Οριακή ενίσχυση του PMI τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών τον Σεπτέμβριο, αλλά οι νέες παραγγελίες σταθεροποιήθηκαν μετά από μια σύντομη άνοδο τον Αύγουστο, γεγονός που ενδέχεται να εγείρει ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, σύμφωνα με έρευνα.

Αναλυτικότερα, ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) HCOB Flash για τη ζώνη του ευρώ, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε ελαφρώς στις 51,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 51,0 τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας τον ένατο διαδοχικό μήνα ανάπτυξης. Δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει τιμή 51,1.

Τιμές PMI πάνω από το όριο των 50,0 μονάδων δείχνουν ανάπτυξη της δραστηριότητας, ενώ τιμές κάτω από αυτό το όριο υποδηλώνουν συρρίκνωση.

«Η ζώνη του ευρώ παραμένει σε αναπτυξιακή πορεία. Ωστόσο, απέχουμε ακόμη πολύ από το να δούμε πραγματική δυναμική», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο δείκτης για τη συνολική νέα επιχειρηματική δραστηριότητα – δηλαδή τη ζήτηση – υποχώρησε στο όριο των 50,0 μονάδων από 50,3.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, όπου ο PMI αυξήθηκε στις 51,4 μονάδες από 50,5 τον Αύγουστο – η υψηλότερη τιμή των τελευταίων εννέα μηνών και σημαντικά καλύτερη από την εκτίμηση του Reuters για στασιμότητα. Αντιθέτως, η μεταποίηση έχασε έδαφος, με τον κύριο δείκτη της να πέφτει σε αρνητικό έδαφος, στις 49,5 μονάδες από 50,7 τον Αύγουστο.

Η έρευνα ανέδειξε έντονη απόκλιση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης. Η Γερμανία κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, με τη δραστηριότητα να επεκτείνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2023. Αντίθετα, η Γαλλία παρουσίασε πτώση επιχειρηματικής δραστηριότητας για δέκατο τρίτο συνεχόμενο μήνα, με τον ρυθμό της συρρίκνωσης να επιταχύνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Συνολικά, τα επίπεδα απασχόλησης παρέμειναν αμετάβλητα τον Σεπτέμβριο, βάζοντας τέλος σε έξι συνεχόμενους μήνες δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στην έλλειψη νέας ζήτησης. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις συνέχισαν τις περικοπές θέσεων εργασίας, ενώ οι προσλήψεις στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχώρησαν κατά τη διάρκεια του μήνα, με τόσο το κόστος εισροών όσο και τις τιμές εκροών να αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό.

Το κόστος εισροών στη μεταποίηση μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ανέφεραν υψηλό, αλλά ηπιότερο, ρυθμό πληθωρισμού και αύξησαν τις τιμές τους με τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Μάιο.

«Ο πληθωρισμός κόστους στον τομέα των υπηρεσιών, τον οποίο παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει υποχωρήσει ελαφρώς, αλλά παραμένει ασυνήθιστα υψηλός δεδομένου του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος».

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα και άλλη δημοσκόπηση του Reuters ανέφερε ότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις επιτοκίων.

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