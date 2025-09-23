Η Νορβηγία καταγγέλλει τρεις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία το 2025

Η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη (23/9) ότι η Ρωσία παραβίασε το νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές μέσα στο 2025, σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια ή για σφάλματα πλοήγησης.

Τα περιστατικά, διάρκειας ενός έως τεσσάρων λεπτών, αποτέλεσαν τις πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τη Ρωσία σε περισσότερο από δέκα χρόνια, σύμφωνα με επίσημη δήλωση της κυβέρνησης της Νορβηγίας.

Δύο από αυτά συνέβησαν στις 25 Απριλίου και στις 18 Αυγούστου πάνω από την Αρκτική Θάλασσα του Μπάρεντς, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, εντοπίστηκε πάνω από μια ακατοίκητη περιοχή του Φίνμαρκ, της βορειότερης νορβηγικής κομητείας που συνορεύει με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αν αυτό έγινε σκόπιμα ή λόγω σφαλμάτων πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιούνας Γκαρ Στόρε. «Ανεξαρτήτως αιτίας, πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια και το έχουμε καταστήσει σαφές στις ρωσικές αρχές».