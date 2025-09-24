«Χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων και εντυπώσεων ανάμεσα σε κυβέρνηση και σούπερ μάρκετ

«Πόλεμος» ανακοινώσεων και εντυπώσεων έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά τα πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ σε Lidl και Σκλαβενίτη.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΝ νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) έκανε λόγο για επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl», για παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και για πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Στην ίδια ανακοίνωση ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, σημείωνε πως «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως».

Ωστόσο, οι εταιρείες διαφωνούν με τα παραπάνω και πέρασαν στην αντεπίθεση, με ανακοινώσεις στις οποίες αναλύουν τους λόγους που επικαλέστηκε το υπουργείο για να τους επιβάλλει τα πρόστιμα. Ο μεν Σκλαβενίτης θεωρεί πως δεν έχει υποπέσει σε καμία παράβαση, ενώ η Lidl Ελλάς αναφέρει πως το πρόστιμο είναι «άδικο και αυθαίρετο, καθώς βασίζεται σε μια νομική βάση που έχει έκτοτε καταργηθεί, η οποία ήταν μη εφαρμόσιμη και ασαφής».

«Διαμαρτυρόμαστε για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε η Εποπτική Αρχή και ως εκ τούτου θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα που μας παρέχονται», αναφέρει η Lidl και κλείνει λέγοτας πως δεν θα ανεχθεί «πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ανάλογη τοποθέτηση κάνει και η Σκλαβενίτης, δηλώνοντας μάλιστα πως εκτός από το ότι θα ασκήσει έφεση για το πρόστιμο, «θα προβεί σε νοµικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας ότι συκοφαντείται».

Η αγορά των σούπερ μάρκετ θεωρεί πως η κυβέρνηση πιέζεται από την ακρίβεια και προσπαθεί με τα πρόστιμα να δείξει πως ενδιαφέρεται για το πρόβλημα και κάνει το καλύτερο για τους πολίτες. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό ρίχνει πρόστιμα που δεν έχουν πραγματική βάση, αλλά γίνονται περισσότερο για εντυπωσιασμό.

Άλλωστε, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής του ομίλου Metro, Αριστοτέλης Παντελιάδης, είχε υποστηρίξει πρόσφατα πως τα περιθώρια κερδοφορίας στον κλάδο είναι μόλις 1,4%. «Επιδοτήσαμε τις τιμές όσο μπορούσαμε, αλλά αυτό έχει ένα όριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε εκείνες τις δηλώσεις είχε απαντήσει αιχμηρά ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αμφισβητώντας τα στοιχεία για τα περιθώρια κερδοφορίας που παρουσίασε ο κ. Παντελιάδης. Παράλληλα, είχε προαναγγείλλει τα πρόστιμα λέγοντας πως υπάρχουν ενδείξεις για παραβιασεις του Κωδικα Δεοντολογιας από αλυσίδες. Μάλιστα τόνισε ότι σύντομα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και θα γίνουν ανακοινώσεις.

Οι ανακοινώσεις έγιναν και το θερμόμετρο ανέβηκε, με τους πολίτες βέβαια να βρίσκονται στη μέση, θεατές σε μία ακριβή παράσταση με μάλλον προβλέψιμο τέλος.