Αμπάς στη ΓΣ του ΟΗΕ: Η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς μίλησε τη Πέμπτη 25/9 μέσω βίντεο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά την ανάκληση της βίζας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς δεν θα έχει καμία συμμετοχή στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου με το Ισραήλ.

Ο Αμπάς υπογράμμισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια των εδαφών, ενώ κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης περιέγραψε με δραματικό τρόπο την κατάσταση στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες ως «πόλεμο γενοκτονίας, καταστροφής, λιμού και εκτοπισμού». «Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν χωρίς τροφή ή φαρμακευτική περίθαλψη», είπε, προσθέτοντας ότι πάνω από το 80% των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, των υποδομών και των εκκλησιών έχουν καταστραφεί. Ο Αμπάς κατηγόρησε το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση ξεπερνά τα όρια ενός κανονικού πολέμου.

Παράλληλα, ο Αμπάς δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι «απορρίπτουν και καταδικάζουν τις ενέργειες της Χαμάς», αναφερόμενος στην επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Οι πράξεις της Χαμάς δεν αντικατοπτρίζουν τη θέληση του λαού της Παλαιστίνης ούτε το δίκαιο αγώνα τους για ελευθερία και ανεξαρτησία», τόνισε.

Η ομιλία του έγινε ενόψει της αναμενόμενης παρουσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, ο οποίος θα εκφωνήσει τη δική του ομιλία στη ΓΣ του ΟΗΕ.

Ο Αμπάς παρουσίασε το όραμά του για τη μελλοντική κυβέρνηση της Παλαιστίνης μετά τον πόλεμο, τονίζοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα αναλάβει την πλήρη διακυβέρνηση και ασφάλεια της Γάζας. Υπογράμμισε ότι η Χαμάς «δεν θα έχει κανένα ρόλο να παίξει στη διακυβέρνηση» και ότι πρέπει να παραδώσει τα όπλα της στις παλαιστινιακές αρχές.

«Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη αν η Παλαιστίνη δεν απελευθερωθεί», κατέληξε ο Αμπάς, στέλνοντας μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη των Παλαιστινίων.