Οι αγορές θέλουν Γουόλερ για επικεφαλής της Fed αλλά ο Χάσετ προηγείται λόγω Τραμπ

Η Wall Street φαίνεται να έχει ξεκάθαρη προτίμηση για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, με την πλειονότητα των οικονομολόγων να στηρίζει τον Κρίστοφερ Γουόλερ, ως ιδανικό διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ το 2026. Ωστόσο, παρά την προτίμηση, λίγοι πιστεύουν ότι θα πάρει πραγματικά τη θέση.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσαν οι Financial Times και διεξήγαγε το Clark Center for Global Markets του Πανεπιστημίου του Σικάγο, το 82% των συμμετεχόντων οικονομολόγων θεωρεί τον Γουόλερ τον καταλληλότερο υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Fed. Παράλληλα, μόνο το 20% πιστεύει ότι θα καταφέρει να διαδεχτεί τον Πάουελ.

Αντιθέτως, ο Κέβιν Χάσετ, πρόεδρος του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, θεωρείται από το 39% των ερωτηθέντων ως ο πιο πιθανός να αναλάβει την ηγεσία της Fed, αντικατοπτρίζοντας την επιρροή που ασκεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην επιλογή του επόμενου επικεφαλής. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει μείωση των επιτοκίων στο 1%, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενίσχυε την ανάπτυξη και θα μείωνε το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον Πάουελ «βλάκα» για τη συγκρατημένη στάση του.

Μέσα στο μήνα, η Fed προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 4-4,25%, την πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο. Η πρόταση για μεγαλύτερη μείωση από τον Στίβεν Μίραν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και επιλογή του Τραμπ, βρήκε περιορισμένη υποστήριξη, ενώ ο Waller δεν υπερψήφισε μεγαλύτερη μείωση.

Ειδικοί, όπως ο Ρόμπερτ Μπαρμπέρα του Johns Hopkins, σχολιάζουν ότι «ο Γουόλερ λειτουργεί ως κεντρικός τραπεζίτης και όχι ως υποψήφιος που θα υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις», κάτι που εξηγεί γιατί, παρότι είναι προτιμητέος, δεν αναμένεται να ηγηθεί της Fed.

Οι στοιχηματικές αγορές εξακολουθούν να βλέπουν τον Γουόλερ ως φαβορί, με τον Χάσετ να ακολουθεί από κοντά, ενώ η θέση του Μίραν θεωρείται ανεπιθύμητη από τους περισσότερους οικονομολόγους, παρά το γεγονός ότι ένα 20% τον θεωρεί πιθανό υποψήφιο.

Το τοπίο για τη Fed του 2026 δείχνει λοιπόν να διαμορφώνεται από το χάσμα μεταξύ των οικονομολόγων που επιθυμούν έναν «αμερόληπτο» κεντρικό τραπεζίτη και των πολιτικών πιέσεων που καθορίζουν ποιος θα καταλήξει τελικά στην κορυφή.