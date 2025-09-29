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Πεντάγωνο: Στέλνει 200 μέλη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ - Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν οι Αρχές
Ειδήσεις
18:36 - 29 Σεπ 2025

Πεντάγωνο: Στέλνει 200 μέλη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ - Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν οι Αρχές

Reporter.gr Newsroom
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Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη νέα εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις μεγάλες πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς δημάρχους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Πολέμου, Σον Παρνέλ, οι στρατιώτες «καλούνται να υπηρετήσουν άμεσα σε ομοσπονδιακό επίπεδο για διάστημα 60 ημερών, ώστε να προστατεύσουν τους πράκτορες της ICE (υπηρεσία μετανάστευσης) και άλλους δημόσιους λειτουργούς που εκτελούν ομοσπονδιακές αποστολές».

Η νέα αποστολή στο Πόρτλαντ έρχεται να προστεθεί σε παρόμοιες κινήσεις που ήδη υλοποιούνται σε Λος Άντζελες, Ουάσινγκτον και Μέμφις, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Τραμπ να δείξει αποφασιστικότητα απέναντι στην εγκληματικότητα, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι το Πόρτλαντ αποτέλεσε το επίκεντρο μεγάλων διαδηλώσεων το 2020, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη. Τότε, η ομοσπονδιακή ανάπτυξη δυνάμεων είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συγκρούσεις με τους διαδηλωτές.

Η απόφαση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς εντάσσεται σε ένα πολιτικό αφήγημα που προβάλλει ο Τραμπ, κατηγορώντας τις πόλεις με Δημοκρατική διοίκηση για αδυναμία αντιμετώπισης της βίας και της εγκληματικότητας. Οι αντίπαλοί του, ωστόσο, μιλούν για προσπάθεια στρατιωτικοποίησης της δημόσιας ασφάλειας με πολιτικά κίνητρα.

Οι αρχές του Όρεγκον, της Πολιτείας όπου βρίσκεται το Πόρτλαντ, προσέφυγαν την Κυριακή στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την εφαρμογή αυτής της απόφασης καθώς θεωρούν ότι το κίνητρο του Τραμπ είναι «να κανονικοποιήσει την προσφυγή στον στρατό για συνηθισμένες δραστηριότητες διατήρησης της τάξης στο εσωτερικό της χώρας.

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