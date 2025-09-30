Λαγκάρντ: Περιορισμένοι οι κίνδυνοι πληθωρισμού – Επαγρύπνηση της ΕΚΤ

Την εκτίμηση ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι «αρκετά περιορισμένοι και προς τις δύο κατευθύνσεις» εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας την Τρίτη 30/9 σε συνέδριο νομισματικής πολιτικής στο Ελσίνκι.

Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις επιτοκίων επανέρχεται στο προσκήνιο, η Λαγκάρντ επεσήμανε πως η τρέχουσα θέση της νομισματικής πολιτικής είναι επαρκής, αλλά παραμένει εύθραυστη και απαιτεί συνεχή εγρήγορση.

«Οι αξιωματούχοι πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση. Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό φαίνονται αρκετά περιορισμένοι και προς τις δύο κατευθύνσεις», δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg. «Με τα επιτόκια πολιτικής στο 2%, είμαστε σε καλή θέση να ανταποκριθούμε εάν οι κίνδυνοι αλλάξουν ή προκύψουν νέες κρίσεις».

Τα σχόλια της Λαγκάρντ έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία η ΕΚΤ φαίνεται να μην έχει επείγουσα ανάγκη περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού. Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε έναν χρόνο η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου καταθέσεων κατά το ήμισυ.

«Βρισκόμαστε σε καλή θέση σήμερα, αλλά αυτή η θέση δεν είναι σταθερή», προειδοποίησε η Λαγκάρντ, ενώ πρόσθεσε: «Το καθήκον μας είναι να τη διατηρήσουμε με ευελιξία, ταπεινότητα και σταθερή βάση στα δεδομένα».

Παρότι ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί ελαφρώς στο 2,2% τον Σεπτέμβριο, υπερβαίνοντας ελαφρά τον στόχο της ΕΚΤ (2%), η πρόεδρος της ΕΚΤ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη για την εξέλιξή του.

Η γενικότερη εικόνα, όπως προκύπτει και από τις προβλέψεις της ΕΚΤ, δείχνει τον πληθωρισμό να υποχωρεί σε 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027 , τιμές κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ αλλά κοντά σε αυτόν, γεγονός που οδηγεί πολλούς αξιωματούχους να υποβαθμίζουν τους κινδύνους.

Δασμοί, δημόσιες δαπάνες και ισοτιμίες

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι οι υψηλότεροι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην παγκόσμια οικονομία δεν έχουν μέχρι στιγμής σοβαρή επίδραση στις τιμές στην Ευρωζώνη, αλλά επηρεάζουν την ανάπτυξη.

«Χωρίς αντίποινα και με την ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι δασμοί είχαν έως τώρα ελάχιστη επίδραση στον πληθωρισμό, με τις αρνητικές επιπτώσεις τους να περιορίζονται κυρίως στην ανάπτυξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, προειδοποίησε για την πιθανή επανεμφάνιση εντάσεων σε αυτό το μέτωπο, ενώ αναφέρθηκε και στους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού λόγω της αύξησης των δημόσιων δαπανών σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφερόμενη στη γεωπολιτική σταθερότητα, σημείωσε ότι η συμφωνία Ευρώπης - ΗΠΑ συνέβαλε στη μείωση της αβεβαιότητας ταχύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, προσδίδοντας έναν τόνο αισιοδοξίας για τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές.

Συμπληρωματικά, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε τη Δευτέρα πως δεν βλέπει σημαντικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό προς καμία κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση στάσης αναμονής από την ηγεσία της Τράπεζας.

Τέλος, σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις τιμές τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν τον Αύγουστο, δείγμα πιθανής επίδρασης εξωτερικών παραγόντων στην ψυχολογία των αγορών.