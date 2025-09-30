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Υπ. Εμπορίου ΗΠΑ: «Ικανοποιητικό status quo» οι δασμοί 55% στην Κίνα
Ειδήσεις
20:58 - 30 Σεπ 2025

Υπ. Εμπορίου ΗΠΑ: «Ικανοποιητικό status quo» οι δασμοί 55% στην Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Καμία πρόθεση για άμεση μείωση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές δεν φαίνεται να έχει η κυβέρνηση Τραμπ, με τον εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ να χαρακτηρίζει το σημερινό καθεστώς των δασμών ύψους 55% ως «ικανοποιητικό status quo», λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της εμπορικής εκεχειρίας με την Κίνα.    

«Οι αμερικανικοί δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές, που ανέρχονται σε περίπου 55%, αποτελούν ένα "ικανοποιητικό status quo", αλλά η κυβέρνηση Τραμπ θα ήθελε να βρει τομείς όπου το διμερές εμπόριο θα μπορούσε να αυξηθεί πιο ελεύθερα», δήλωσε την Τρίτη (30/9) ο αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμσον Γκριρ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δηλώσεις του Γκριρ στον Οικονομικό Όμιλο της Νέας Υόρκης δεν έδειξαν καμία προοπτική για άμεση μείωση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ επί των κινεζικών προϊόντων πριν από την προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου για τη λήξη της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Αν ρωτήσετε τον πρόεδρο, “έχουμε συμφωνία με την Κίνα;”, θα απαντήσει, “Ναι, αυτή είναι η συμφωνία μας. Έχω επιβάλει δασμούς 55%. Αυτή είναι η συμφωνία”. Άρα, αυτό είναι ένα καλό status quo», σημείωσε ο Γκριρ.

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