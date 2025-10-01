Η Πολωνία παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους με Γερμανία και Λιθουανία έως τον Απρίλιο του 2026

Η Πολωνία ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/10) ότι θα παρατείνει τους ελέγχους στα σύνορά της με τη Γερμανία και τη Λιθουανία, οι οποίοι είχαν εισαχθεί το καλοκαίρι, έως τις 4 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι έλεγχοι αυτοί ξεκίνησαν τον Ιούλιο, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους επανέφεραν για να περιορίσουν την παράνομη μετανάστευση.

Η Πολωνία αντιμετωπίζει αυτό που χαρακτηρίζει «μεταναστευτική κρίση», η οποία, όπως ισχυρίζεται, έχει οργανωθεί από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία στα ανατολικά σύνορά της από το 2021. Και οι δύο χώρες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε ενθάρρυνση μεταναστών.

Οι συνοριακοί έλεγχοι είχαν αρχικά διάρκεια ενός μήνα και παρατάθηκαν για δύο ακόμη μήνες τον Αύγουστο. Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η νέα παράταση θα τεθεί σε ισχύ στις 5 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 4 Απριλίου 2026.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Marcin Kierwinski, δήλωσε: «Παρατείνουμε τους συνοριακούς ελέγχους με τη Γερμανία και τη Λιθουανία προκειμένου να παρακολουθήσουμε τη μεταναστευτική οδό που οδηγεί από τις χώρες της Βαλτικής, μέσω της Πολωνίας, στη Δυτική Ευρώπη. Επίσης, συλλαμβάνουμε άτομα που προσπαθούν παράνομα να μεταφέρουν μετανάστες στη Δύση».

Το υπουργείο ανέφερε ότι τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 καταγράφηκαν σχεδόν 25.000 απόπειρες παράνομης διέλευσης στα σύνορα Πολωνίας–Λευκορωσίας. Επίσης, σχεδόν 500 υπήκοοι τρίτων χωρών συνελήφθησαν για παράνομη διέλευση από τη Λιθουανία προς την Πολωνία, ενώ περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι συνελήφθησαν για απόπειρα παράνομης διέλευσης από την Πολωνία προς τη Γερμανία, μεταξύ των οποίων περίπου 550 αλλοδαποί που είχαν προηγουμένως περάσει παράνομα τα σύνορα Πολωνίας–Λευκορωσίας.