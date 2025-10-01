ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν: Ενέκρινε ν/σ για αυστηροποίηση ποινών για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Ειδήσεις
14:48 - 01 Οκτ 2025

Ιράν: Ενέκρινε ν/σ για αυστηροποίηση ποινών για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ιρανικές αρχές ενέκριναν την Τετάρτη (1/10) ένα νομοσχέδιο που επιβάλλει αυστηρότερες ποινές σε όσους καταδικάζονται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στο κοινοβούλιο στις 23 Ιουνίου, ενώ το Ιράν και το Ισραήλ βρίσκονταν σε πόλεμο, ο οποίος οδήγησε σε άνευ προηγουμένου ισραηλινές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις οποίες συμμετείχαν για μικρό διάστημα και οι ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν πρέπει να υπογράψει το νομοσχέδιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη δεκάδων ατόμων από τις αρχές, κατηγορούμενων για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον πόλεμο.

Το κείμενο που εγκρίνει «αυστηρότερες κυρώσεις για κατασκοπεία και συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) και εχθρικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε θέματα ασφάλειας και εθνικών συμφερόντων» εγκρίθηκε, σύμφωνα με το Συμβούλιο των Φυλάκων, το όργανο που εποπτεύει τη νομοθεσία.

Δεν καθορίστηκαν ποιες άλλες χώρες θεωρούνται «εχθρικές», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, αλλά αναφέρθηκε ότι «κάθε σκόπιμη βοήθεια καταδικάζεται ως διαφθορά στη Γη» — μία από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν, τιμωρούμενη με θάνατο.

Ο προηγούμενος νόμος δεν προσδιόριζε συγκεκριμένες χώρες και η κατασκοπεία δεν θεωρούνταν κατ’ ανάγκη αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο. Ο νέος νόμος προβλέπει ποινή έως δύο ετών για «τη χρήση, μεταφορά, αγορά ή πώληση μη αδειοδοτημένων συσκευών διαδικτύου, όπως το Starlink», το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για πρόσβαση σε περιορισμένο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Απαγορεύει, επίσης, την αποστολή βίντεο και εικόνων σε «εχθρικά ή ξένα κανάλια που... θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια», ένα αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε ετών, σύμφωνα με το IRNA. Επιπλέον, το νομοσχέδιο απαγορεύει «όλες τις παράνομες πορείες και συγκεντρώσεις σε καιρό πολέμου».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών στην αγορά ανελκυστήρων
Ειδήσεις

Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών στην αγορά ανελκυστήρων

Tesla: Ανάκαμψη σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές - Συνεχίστηκε η πτώση στη Σουηδία
Επιχειρήσεις

Tesla: Ανάκαμψη σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές - Συνεχίστηκε η πτώση στη Σουηδία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων
Ειδήσεις

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου
Ναυτιλία

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές
Ειδήσεις

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ