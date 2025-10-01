Ιράν: Ενέκρινε ν/σ για αυστηροποίηση ποινών για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Οι ιρανικές αρχές ενέκριναν την Τετάρτη (1/10) ένα νομοσχέδιο που επιβάλλει αυστηρότερες ποινές σε όσους καταδικάζονται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στο κοινοβούλιο στις 23 Ιουνίου, ενώ το Ιράν και το Ισραήλ βρίσκονταν σε πόλεμο, ο οποίος οδήγησε σε άνευ προηγουμένου ισραηλινές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις οποίες συμμετείχαν για μικρό διάστημα και οι ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν πρέπει να υπογράψει το νομοσχέδιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη δεκάδων ατόμων από τις αρχές, κατηγορούμενων για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον πόλεμο.

Το κείμενο που εγκρίνει «αυστηρότερες κυρώσεις για κατασκοπεία και συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) και εχθρικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε θέματα ασφάλειας και εθνικών συμφερόντων» εγκρίθηκε, σύμφωνα με το Συμβούλιο των Φυλάκων, το όργανο που εποπτεύει τη νομοθεσία.

Δεν καθορίστηκαν ποιες άλλες χώρες θεωρούνται «εχθρικές», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, αλλά αναφέρθηκε ότι «κάθε σκόπιμη βοήθεια καταδικάζεται ως διαφθορά στη Γη» — μία από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν, τιμωρούμενη με θάνατο.

Ο προηγούμενος νόμος δεν προσδιόριζε συγκεκριμένες χώρες και η κατασκοπεία δεν θεωρούνταν κατ’ ανάγκη αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο. Ο νέος νόμος προβλέπει ποινή έως δύο ετών για «τη χρήση, μεταφορά, αγορά ή πώληση μη αδειοδοτημένων συσκευών διαδικτύου, όπως το Starlink», το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για πρόσβαση σε περιορισμένο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Απαγορεύει, επίσης, την αποστολή βίντεο και εικόνων σε «εχθρικά ή ξένα κανάλια που... θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια», ένα αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε ετών, σύμφωνα με το IRNA. Επιπλέον, το νομοσχέδιο απαγορεύει «όλες τις παράνομες πορείες και συγκεντρώσεις σε καιρό πολέμου».