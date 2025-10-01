Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας απηύθυνε «τελευταία προειδοποίηση» στους κατοίκους της Γάζας να την εγκαταλείψουν

Οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάζουν στην πλήρη περικύκλωση της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός καταλαμβάνει επί του παρόντος το δυτικό τμήμα του διαδρόμου Νετζαρίμ — νότια της πόλης της Γάζας — μέχρι την ακτή, «διαιρώντας τη Γάζα σε βόρεια και νότια».

«Αυτό θα ενισχύσει την περικύκλωση της πόλης της Γάζας και όλοι όσοι φεύγουν προς τα νότια θα αναγκαστούν να περάσουν από τα σημεία ελέγχου του IDF», λέει ο Κατς.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο παραλιακός δρόμος Rashid στη Γάζα θα κλείσει για την κυκλοφορία προς τα βόρεια προς την πόλη της Γάζας από το μεσημέρι. «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τα νότια και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας, ενόψει της δραστηριότητας του IDF που συνεχίζεται με πλήρη δύναμη», συνέχισε ο Κατς.

Δήλωσε ότι όσοι παραμείνουν στην πόλη της Γάζας θα είναι «τρομοκράτες και υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

«Ο IDF προετοιμάζεται για όλες τις πιθανότητες και είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του, μέχρι την επιστροφή όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.