ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τζορτζέτι (ΥΠΟΙΚ Ιταλίας): Η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει τα επιτόκια λόγω στασιμότητας στην ευρωζώνη
Ειδήσεις
14:09 - 03 Οκτ 2025

Τζορτζέτι (ΥΠΟΙΚ Ιταλίας): Η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει τα επιτόκια λόγω στασιμότητας στην ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια για να αναζωογονήσει την σχεδόν στάσιμη οικονομία της ευρωζώνης δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας, Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, στο πολυετές σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης.

Η ΕΚΤ άφησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο στο 2,0% τον περασμένο μήνα, όπως αναμενόταν, και διατήρησε μια αισιόδοξη άποψη για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, μετριάζοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού.

«Η συνολική στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας υποδηλώνει ότι, ενώ συμμορφώνεται με την εντολή της ΕΚΤ, θα ήταν επιθυμητό ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων», έγραψε ο Τζορτζέτι στο έγγραφο του προϋπολογισμού που είδε το Reuters.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο αργά την Πέμπτη (2/10) εκτιμά ότι οι δαπάνες για τόκους του δημόσιου χρέους θα αυξηθούν από 3,9% του ΑΕΠ το 2025 και το 2026 σε 4,1% το 2027 και 4,3% το 2028.

Το χρέος στοχεύει στο 136,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος από 134,9% το 2024, και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 137,4% το 2026. Στη συνέχεια, θα μειωθεί οριακά στο 137,3% το 2027 και στο 136,4% το 2028, όταν θα εξακολουθεί να είναι πάνω από το φετινό επίπεδο, σύμφωνα με το έγγραφο του προϋπολογισμού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισπανία: Πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση
Ειδήσεις

Ισπανία: Πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση

The Smashing Machine: Η καρδιά ενός μαχητή
Magazino

The Smashing Machine: Η καρδιά ενός μαχητή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι
Ειδήσεις

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια
Οικονομία

Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια

Επτά πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε όταν τρώτε στην Ιταλία
Magazino

Επτά πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε όταν τρώτε στην Ιταλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
21/07/2026 - 15:36

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Ναυτιλία
21/07/2026 - 15:36

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Οικονομία
21/07/2026 - 15:31

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
21/07/2026 - 15:10

Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:02

Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
21/07/2026 - 14:55

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:53

Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 14:43

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 14:33

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:32

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Οικονομία
21/07/2026 - 14:29

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Πολιτική
21/07/2026 - 14:14

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:13

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα - Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 14:11

Ford Kuga Full Hybrid: Τα τέσσερα σημεία που ξεχωρίζει το πολυτελές SUV με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία

Οικονομία
21/07/2026 - 14:09

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:43

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νομίσματα
21/07/2026 - 13:30

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:30

Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 13:27

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 13:25

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ