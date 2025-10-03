Τζορτζέτι (ΥΠΟΙΚ Ιταλίας): Η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει τα επιτόκια λόγω στασιμότητας στην ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια για να αναζωογονήσει την σχεδόν στάσιμη οικονομία της ευρωζώνης δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας, Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, στο πολυετές σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης.

Η ΕΚΤ άφησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο στο 2,0% τον περασμένο μήνα, όπως αναμενόταν, και διατήρησε μια αισιόδοξη άποψη για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, μετριάζοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού.

«Η συνολική στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας υποδηλώνει ότι, ενώ συμμορφώνεται με την εντολή της ΕΚΤ, θα ήταν επιθυμητό ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων», έγραψε ο Τζορτζέτι στο έγγραφο του προϋπολογισμού που είδε το Reuters.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο αργά την Πέμπτη (2/10) εκτιμά ότι οι δαπάνες για τόκους του δημόσιου χρέους θα αυξηθούν από 3,9% του ΑΕΠ το 2025 και το 2026 σε 4,1% το 2027 και 4,3% το 2028.

Το χρέος στοχεύει στο 136,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος από 134,9% το 2024, και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 137,4% το 2026. Στη συνέχεια, θα μειωθεί οριακά στο 137,3% το 2027 και στο 136,4% το 2028, όταν θα εξακολουθεί να είναι πάνω από το φετινό επίπεδο, σύμφωνα με το έγγραφο του προϋπολογισμού.