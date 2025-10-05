Τραμπ: Προειδοποιεί τη Χαμάς με «πλήρη εξάλειψη» αν αρνηθεί το σχέδιο για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς, δηλώνοντας ότι θα αντιμετωπίσει «πλήρη εξάλειψη» σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την προώθηση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που έχει ο ίδιος προτείνει.

Όταν ρωτήθηκε το Σάββατο (4/10) από το CNN, τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να εγκαταλείψει την εξουσία, ο Τραμπ απάντησε με ένα σύντομο αλλά σαφές γραπτό μήνυμα: «Πλήρης εξάλειψη!».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει το ειρηνευτικό του σχέδιο και το ευρύτερο όραμά του για τη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ δήλωσε: «Ναι, ο Μπίμπι συμφωνεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία ότι η πρότασή του μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως εργάζεται εντατικά για να γίνει δυνατή η εφαρμογή της.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις καταφθάνουν στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου θα κριθεί το μέλλον της Γάζας και της Μέσης Ανατολής ευρύτερα.

Ένταση στη συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα

Ενδιαφέρον έχει επίσης η αποκάλυψη του Axios για την ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή, μετά τη μερική αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα από τη Χαμάς. Ο Τραμπ χαιρέτισε την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης ως «θετική εξέλιξη», ενώ ο Νετανιάχου παρέμεινε επιφυλακτικός, εκφράζοντας έντονο σκεπτικισμό.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος τηλεφώνησε αμέσως στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, θεωρώντας πως υπάρχει «παράθυρο ευκαιρίας» για ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η στάση του Νετανιάχου ήταν ψυχρή. Όπως μετέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Ισραηλινός ηγέτης είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος για πανηγυρισμούς» και ότι «η απάντηση της Χαμάς δεν αλλάζει τα δεδομένα».

Η αντίδραση του Τραμπ ήταν αιχμηρή: «Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι πάντα τόσο αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη – αποδέξου την», φέρεται να είπε σε έντονο ύφος.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, δήλωσε επίσημα πως είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, υπό την προϋπόθεση του άμεσου τερματισμού των εχθροπραξιών και της πλήρους αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων για τις λεπτομέρειες.

Ο Νετανιάχου, ωστόσο, ερμήνευσε τη δήλωση της Χαμάς ως απόρριψη του σχεδίου και, σε εσωτερική σύσκεψη, τόνισε την ανάγκη συντονισμένης στάσης με τις ΗΠΑ, ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση.

Από την άλλη, ο Τραμπ είδε την απάντηση ως βάση για πρόοδο. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, ανέφερε πως «αυτή είναι η ευκαιρία του Νετανιάχου για επιτυχία» και υποστήριξε ότι τελικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφώνησε. «Δεν έχει άλλη επιλογή – πρέπει να είναι εντάξει με αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Τραμπ ζήτησε δημόσια από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα, και λίγες ώρες αργότερα ο Νετανιάχου διέταξε την αναστολή τους.

Το Σάββατο, το γραφείο του Νετανιάχου επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εκφράζει την εκτίμησή του προς τον Τραμπ και επισημαίνει τα κοινά σημεία μεταξύ των δύο ηγετών. Παρ’ όλα αυτά, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η συνομιλία της Παρασκευής ήταν γεμάτη ένταση.

Παρά τις φανερές διαφορές, ΗΠΑ και Ισραήλ φαίνεται να κατέληξαν σε κοινό έδαφος. «Ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη – κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η Ουάσινγκτον εργάζεται στενά με την ισραηλινή πλευρά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος.