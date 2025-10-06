Τούνμπεργκ από Βενιζέλος: Διαπράττεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ άσκησε έντονη κριτική κατά του Ισραήλ τη Δευτέρα (6/10), αμέσως μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα.

«Εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα εξαιτίας του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια γενοκτονία που δεν μπορεί να μένει απαρατήρητη.

Η Τούνμπεργκ επέστρεψε και προσγειώθηκε στην Ελλάδα με ειδική πτήση, συνοδευόμενη από τους 27 Έλληνες ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί και κρατούνταν στο Ισραήλ. Η απελευθέρωσή τους πραγματοποιήθηκε ύστερα από συντονισμένες διπλωματικές παρεμβάσεις και ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Με φανερή ένταση η Τούνμπεργκ δήλωσε πως «η αλληλεγγύη δεν αποτελεί έγκλημα» και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου κι αν αυτά παραβιάζονται.