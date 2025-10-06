ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τούνμπεργκ από Βενιζέλος: Διαπράττεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας
Ειδήσεις
20:26 - 06 Οκτ 2025

Τούνμπεργκ από Βενιζέλος: Διαπράττεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας

Reporter.gr Newsroom
Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ άσκησε έντονη κριτική κατά του Ισραήλ τη Δευτέρα (6/10), αμέσως μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα.

«Εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα εξαιτίας του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια γενοκτονία που δεν μπορεί να μένει απαρατήρητη.

Η Τούνμπεργκ επέστρεψε και προσγειώθηκε στην Ελλάδα με ειδική πτήση, συνοδευόμενη από τους 27 Έλληνες ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί και κρατούνταν στο Ισραήλ. Η απελευθέρωσή τους πραγματοποιήθηκε ύστερα από συντονισμένες διπλωματικές παρεμβάσεις και ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Με φανερή ένταση η Τούνμπεργκ δήλωσε πως «η αλληλεγγύη δεν αποτελεί έγκλημα» και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου κι αν αυτά παραβιάζονται.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούκας: Κατηγορηματικό «όχι» σε πιθανή συνεργασία με Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές
Πολιτική

Δούκας: Κατηγορηματικό «όχι» σε πιθανή συνεργασία με Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ καλεί «Φραπέ», «Χασάπη», καθώς και στέλεχός του στην Εξεταστική
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ καλεί «Φραπέ», «Χασάπη», καθώς και στέλεχός του στην Εξεταστική

Η παραίτηση Λεκορνί «βύθισε» τον CAC 40 – Μεικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Η παραίτηση Λεκορνί «βύθισε» τον CAC 40 – Μεικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άγκυρα: Πράξη «πειρατείας» η ισραηλινή επέμβαση στο νέο στολίσκο για τη Γάζα
Ειδήσεις

Άγκυρα: Πράξη «πειρατείας» η ισραηλινή επέμβαση στο νέο στολίσκο για τη Γάζα

Ισραήλ και Χαμάς αντάλλαξαν καταλόγους με ομήρους και κρατουμένους
Ειδήσεις

Ισραήλ και Χαμάς αντάλλαξαν καταλόγους με ομήρους και κρατουμένους

Επεισόδια έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία μετά την πορεία υπέρ της Παλαιστίνης
Ειδήσεις

Επεισόδια έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία μετά την πορεία υπέρ της Παλαιστίνης

Μελόνι: Καταγγελία σε βάρος της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για «συμμετοχή σε γενοκτονία»
Ειδήσεις

Μελόνι: Καταγγελία σε βάρος της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για «συμμετοχή σε γενοκτονία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ