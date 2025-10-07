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Neuropublic: Απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί Βάρρα για την εταιρεία μας
Ειδήσεις
22:56 - 07 Οκτ 2025

Neuropublic: Απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί Βάρρα για την εταιρεία μας

Reporter.gr Newsroom
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Η Neuropublic απάντησε με ανακοίνωση της στους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως ψευδείς, ανυπόστατους και συκοφαντικούς».

Η εταιρεία τονίζει ότι οι δηλώσεις του κ. Βάρρα πλήττουν τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητά της, επισημαίνοντας πως δραστηριοποιείται με διαφάνεια και επαγγελματισμό επί σειρά ετών.

Δηλώνει ότι θα αντικρούσει αναλυτικά όλους τους ισχυρισμούς κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της στην Επιτροπή και επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της ζημίας που, όπως αναφέρει, προκαλούν οι συκοφαντικές αναφορές.

Η ανακοίνωση της Neuropublic αναλυτικά:

«Η NEUROPUBLIC A.E. δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες αναφορές και ισχυρισμοί του καθηγητή κ. Γρηγόρη Βάρρα για την εταιρεία μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο στο έγγραφο «Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ» -το οποίο εστάλη την 15/6/2025 προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και κατετέθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 6/10/2025- όσο και στην ένορκη κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής στις 7/10/2025 είναι απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της NEUROPUBLIC, η οποία δραστηριοποιείται επί σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία θα αντικρούσει με πληρότητα και λεπτομέρεια όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς του κ. Βάρρα κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην εξεταστική επιτροπή.

Περαιτέρω, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές».

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