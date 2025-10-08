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Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη δέχεται υβριδικό πόλεμο - Τείχος κατά των drones και στα νότια σύνορα
Ειδήσεις
11:32 - 08 Οκτ 2025

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη δέχεται υβριδικό πόλεμο - Τείχος κατά των drones και στα νότια σύνορα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν υβριδικό πόλεμο που απαιτεί απάντηση πέρα από τα όρια της παραδοσιακής άμυνας, δήλωσε την Τετάρτη (8/10) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στα πρόσφατα περιστατικά με drones και άλλες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.

«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

«Πρόκειται για μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία με στόχο να αποσταθεροποιήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διαιρέσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Και είναι καιρός να το ονομάσουμε με το όνομά του. Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο», πρόσθεσε.

Αν και η φον ντερ Λάιεν δεν απέδωσε ρητά όλα τα περιστατικά στη Ρωσία, επισήμανε ότι είναι ξεκάθαρο πως η Μόσχα επιδιώκει να «σπείρει τη διχόνοια» στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη κατηγορήσει τη Ρωσία για ορισμένα από τα πρόσφατα επεισόδια.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο στην παραδοσιακή άμυνα», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία από όλους μας. Μπορούμε είτε να αποτραβηχτούμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα».

Tείχος κατά των drones

Όπως ανέφερε η φον ντερ Λάιεν η Ευρώπη χρειάζεται ένα σύστημα κατά των drones που να είναι οικονομικά προσιτό και κατάλληλο για τον σκοπό του, για ταχεία ανίχνευση, ταχεία αναχαίτιση και, όταν χρειάζεται, ταχεία εξουδετέρωση.

«Το τείχος κατά των drones θα συμβάλει στην ανατολική πλευρά. Θα παρακολουθεί και θα προστατεύει τον ουρανό, τις θάλασσες και το έδαφος των ανατολικών μελών μας.

Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τα ανατολικά μας σύνορα. Αυτή τη στιγμή, είναι η προτεραιότητά μας, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια προσέγγιση 360 μοιρών. Αυτό το σύστημα κατά των drones θα αποτελέσει ασπίδα για ολόκληρη την ένωσή μας, συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, της νότιας πλευράς, και θα πρέπει να σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, από την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών έως την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, από την παρακολούθηση της μετανάστευσης με όπλα έως τον έλεγχο του ρωσικού σκιώδους στόλου, και η λίστα είναι μεγάλη, τα αυτόνομα συστήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της ασφάλειας του 21ου αιώνα, και η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος”, δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να συμπεριληφθεί και η νότια πλευρά της ΕΕ στο συγκεκριμένο σχέδιο πανευρωπαϊκής προστασίας.



Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 11:45
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