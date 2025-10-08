Διάγγελμα Λεκορνί: Δέσμευση για προϋπολογισμό έως τέλος του έτους - Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την κοινή γνώμη της Γαλλίας και να εξηγήσει τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, απηύθυνε διάγγελμα προς τον λαό, εν μέσω έντονης πολιτικής αναταραχής στη χώρα.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Λεκορνί τόνισε τη σημασία της έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού: «Η Γαλλία πρέπει να έχει προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους» και υπογράμμισε πως «βλέπει την πιθανότητα διάλυσης του κοινοβουλίου να γίνεται όλο και πιο απίθανη, καθώς, όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έδειξαν μια γενική προθυμία να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός μέχρι τέλος Δεκεμβρίου».

Στην συνέχεια συμπλήρωσε: «Αυτή η προθυμία δημιουργεί μια δυναμική και μια σύγκλιση, προφανώς, που κάνουν τις πιθανότητες διάλυσης πιο απίθανες».

Παράλληλα, ο Λεκορνί διευκρίνισε σχετικά με τις αποζημιώσεις υπουργών: «Αυτοί που κατέχουν υπουργικές θέσεις για μόλις λίγες ώρες δεν θα έχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση απόλυσης».

Το διάγγελμα του Λεκορνί ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση ότι θα συναντηθεί αργότερα το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τα πολιτικά κόμματα, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα στη Γαλλία.