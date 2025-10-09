ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Οικονομία
08:43 - 09 Οκτ 2025

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Reporter.gr Newsroom
Μία από τις πιο βαθιές τομές στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στη σχέση του πολίτη με το κράτος δρομολογεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς προχωρά στην πλήρη αναθεώρηση του Κληρονομικού Δικαίου. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του 2025, θα ψηφιστεί έως το τέλος του έτους και θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2026.

Η μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να τερματίσει οριστικά την «ομηρία» των κληρονόμων από τα χρέη των συγγενών τους, θεσπίζοντας για πρώτη φορά την αρχή της μη προσωπικής ευθύνης.

Κληρονόμοι χωρίς προσωπική ευθύνη για τα χρέη του αποθανόντος

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οφειλές του αποθανόντος θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιά, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Εάν το ύψος των χρεών υπερβαίνει την αξία της περιουσίας, το υπόλοιπο θα διαγράφεται, χωρίς να απαιτείται συμμετοχή ή αποπληρωμή από τους κληρονόμους.

Πρόκειται για ένα μεταπολιτικό «τέλος εποχής», που βάζει φραγμό σε τραγικές περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι, επί δεκαετίες, έβλεπαν τα χρέη να μεταβιβάζονται μαζί με την κληρονομιά, χωρίς να υπάρχει κάποιο «τέλος» και εγκλωβίζοντας ολόκληρες οικογένειες σε έναν φαύλο κύκλο αποποιήσεων και δικαστικών διαμαχών.

Στην καρδιά της μεταρρύθμισης βρίσκεται η δημιουργία ενός νέου μηχανισμού εκκαθάρισης κληρονομιών, με στόχο τη γρήγορη, διαφανή και χωρίς δικαστική εμπλοκή διαδικασία.

Οι πιστωτές και το Δημόσιο θα αποζημιώνονται μόνο από το ενεργητικό της κληρονομιάς, ενώ οι κληρονόμοι θα συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση, διασφαλίζοντας την ορθή αξιοποίηση και εκκαθάριση της περιουσίας.

Όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, στόχος είναι να τεθεί τέλος στη γραφειοκρατία, στις καθυστερήσεις και στις αμφισβητήσεις που κρατούσαν για χρόνια «παγωμένες» περιουσίες.

Αλλαγές στις διαθήκες και νέο ηλεκτρονικό μητρώο

Σημαντικές καινοτομίες φέρνει και το νέο πλαίσιο για τις ιδιόγραφες διαθήκες, όπου θεσπίζεται υποχρεωτική γραφολογική εξέταση πριν από κάθε επικύρωση, ώστε να αποτραπούν πλαστογραφίες και αμφισβητήσεις.

Παράλληλα, προτείνεται η ίδρυση ηλεκτρονικού μητρώου διαθηκών, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι διαθέσιμες περιουσίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου.

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου

Μία από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο αφορά τους εκτός γάμου συντρόφους, οι οποίοι θα αποκτήσουν κληρονομικά δικαιώματα εφόσον υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης ή αποδεδειγμένη μακροχρόνια σχέση.

Μάλιστα, η ρύθμιση αυτή φέρνει την Ελλάδα σε απόλυτη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, ενισχύοντας την ισότητα και αναγνωρίζοντας νέες μορφές οικογένειας.

Επανεξέταση της νόμιμης μοίρας και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών

Η μεταρρύθμιση επεκτείνεται και στο θεσμό της νόμιμης μοίρας, αυξάνοντας τα ποσοστά που λαμβάνουν υποχρεωτικά τα παιδιά και ο/η σύζυγος. Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες για να περιοριστούν οι διαμάχες μεταξύ συγγενών.

Όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά μέσω του gov.gr, με δυνατότητα για:

  • Ηλεκτρονική αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς
  • Διαδικτυακή εκκαθάριση περιουσίας
  • Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών
  • Ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση κράτους - πολίτη

Η συνολική μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου στοχεύει στην εξάλειψη πολυετών αδικιών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κληρονομιών που προστατεύει τους πολίτες από τα κληρονομικά χρέη.

