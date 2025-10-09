Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε εκ νέου σημαντική πτώση το Σεπτέμβριο, έπειτα από τις έντονες αυξήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης υποχώρησε στις -21,5 μονάδες από τις -15,8 μονάδες τον Αύγουστο, κυρίως λόγω των σαφώς πιο απαισιόδοξων επιχειρηματικών προσδοκιών. «Μια πρώτη αίσθηση απογοήτευσης από τη νέα γερμανική κυβέρνηση είναι ορατή», αναφέρει η Anita Wölfl, εμπειρογνώμονας του ifo για τη βιομηχανία και πρόσθεσε: «Οι εταιρείες είχαν την ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα έκανε τη Γερμανία πιο ανταγωνιστική ως επιχειρηματικό κέντρο μέσω σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά αυτές οι ελπίδες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί».

Οι επιχειρήσεις του κλάδου αξιολόγησαν εκ νέου αρνητικά την τρέχουσα κατάσταση: ο σχετικός δείκτης μειώθηκε στις -19,9 μονάδες από -16,9 μονάδες τον Αύγουστο. Ωστόσο, ακόμη πιο έντονη ήταν η επιδείνωση στις προσδοκίες για τους επόμενους μήνες, καθώς αυτές έπεσαν στις -23,1 μονάδες το Σεπτέμβριο από -14,8 μονάδες τον Αύγουστο.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για τις εξαγωγές ενισχύθηκαν στις 16,7 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023. «Η πτώση του Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος το Σεπτέμβριο δεν μπορεί επομένως να αποδοθεί στην αβέβαιη κατάσταση του εξωτερικού εμπορίου, αλλά αντανακλά μάλλον τη συνεχιζόμενη αδυναμία της γερμανικής οικονομίας στο σύνολό της», σημείωσε η Wölfl.