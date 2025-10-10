Κεφαλογιάννη: Το «Olympic Yacht Show» προωθεί την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού

Κατά το χαιρετισμό της στα εγκαίνια του 5ου «Olympic Yacht Show», η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τόνισε ότι η κορυφαία ελληνική έκθεση σκαφών ενισχύει την εξωστρέφεια και προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως ισχυρή δύναμη στο θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες για τους ταξιδιώτες και ανοίγοντας νέες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία.

Στην ομιλία της επισήμανε τις δράσεις του Υπουργείου για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό για yachting είναι στρατηγική προτεραιότητα. Η χώρα ήδη κατέχει σημαντική θέση διεθνώς στον τομέα αυτό, ενώ υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων.

Επεσήμανε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός βελτιώνει την ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, μειώνει την εποχικότητα και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες. Η στρατηγική του Υπουργείου εστιάζει στον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προορισμών και την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για yachting.

Όπως σημείωσε, «το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο που χρηματοδοτεί το Υπουργείο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων». Το έργο περιλαμβάνει ψηφιοποίηση υπηρεσιών, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και βελτίωση της προσβασιμότητας, ενώ ήδη έχουν εγκριθεί 30 επενδυτικά σχέδια, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο της Olympic Marine.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες:

Τροποποίηση νομοθεσίας για ευκολότερη εκτέλεση έργων πρόσθετων κατασκευών και υπηρεσιών στους τουριστικούς λιμένες.

Ρύθμιση θεμάτων χωροθέτησης έργων στη θαλάσσια και χερσαία ζώνη των λιμένων, με στόχο την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.

Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας τουριστικών λιμένων για την καταγραφή και διαχείριση των υποδομών του θαλάσσιου τουρισμού.

Δημιουργία εργαλείων καταγραφής δεδομένων για την προστασία θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών.

Σύσταση Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Με αυτά τα μέτρα, η Ελλάδα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα τουριστικό προϊόν υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.