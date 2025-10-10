Μπέσεντ: Στη «βραχεία λίστα» για την προεδρία της Fed πέντε υποψήφιοι

Μετά από μια σειρά εκτενών συνεντεύξεων, μερικές εκ των οποίων διήρκεσαν έως δύο ώρες, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μείωσε τον κατάλογο των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από έντεκα σε πέντε. Ο τελικός υποψήφιος μπορεί να προταθεί για τη Fed μέχρι τον Ιανουάριο, όχι απαραίτητα για τη θέση του προέδρου.

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου, οι πέντε υποψήφιοι περιλαμβάνουν δύο εν ενεργεία αξιωματούχους της Fed — την Αντιπρόεδρο Εποπτείας, Μισέλ Μπόουμαν και τον Κυβερνήτη Κρίστοφερ Γουόλερ — καθώς και τον Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, τον πρώην Κυβερνήτη της Fed, Κέβιν Γουορς και το διευθυντή επενδύσεων (CIO) της BlackRock Fixed Income, Ρικ Ρίντερ.

Σύμφωνα με το CNBC, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει έναν ακόμη γύρο συνεντεύξεων με τους πέντε υποψήφιους τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Τις συνεντεύξεις θα ηγηθεί ο Μπέσεντ μαζί με δύο ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου και δύο του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός σκοπεύει να υποβάλει στον πρόεδρο Τραμπ μια μικρότερη λίστα υποψηφίων, από την οποία ο πρόεδρος θα λάβει την τελική απόφαση. Υπάρχει πιθανότητα ο υποψήφιος να προταθεί αρχικά για θέση διοικητή της Fed και αργότερα για πρόεδρος, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης θητεία. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Σε σύγκριση με προηγούμενες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί πιο ανοιχτή διαδικασία, ανακοινώνοντας υποψηφίους καθώς εξελίσσεται η διαδικασία. Παράλληλα, ο ίδιος ο πρόεδρος έχει ασκήσει έντονη κριτική στις αποφάσεις της Fed, καλώντας για μείωση των επιτοκίων, ενώ έχει απειλήσει ακόμη και με την απομάκρυνση του τρέχοντος προέδρου, Τζερόμ Πάουελ.