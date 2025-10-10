ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η αποτυχία της European Super League: Πώς ένα φιλόδοξο σχέδιο αποδοκιμάστηκε από όλους
Magazino
14:18 - 10 Οκτ 2025

Η αποτυχία της European Super League: Πώς ένα φιλόδοξο σχέδιο αποδοκιμάστηκε από όλους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η European Super League (ESL), που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2021, φιλοδοξούσε να φέρει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δώδεκα κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, ανάμεσά τους οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, δήλωσαν συμμετοχή σε μια νέα διοργάνωση που θα ανταγωνιζόταν ευθέως το Champions League της UEFA. Το εγχείρημα όμως κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες, κάτω από τη σφοδρή αντίδραση φιλάθλων, ποδοσφαιριστών, κυβερνήσεων και θεσμών.

Η ESL κατηγορήθηκε για την πλήρη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και την υποβάθμιση του ανταγωνισμού, καθώς προέβλεπε κλειστή λίγκα με μόνιμα μέλη, περιορίζοντας την πρόσβαση μέσω αθλητικών επιδόσεων. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και μαζικές: διαδηλώσεις, δηλώσεις πολιτικών και απειλές αποκλεισμού από διοργανώσεις της UEFA.

Παρότι αρχικά η ESL υποστηρίχθηκε από 12 συλλόγους, τελικά έμεινε με μόλις τρεις: τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους αποχώρησε το 2023, ενώ πριν από λίγες ημέρες και η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το πρότζεκτ, αφήνοντας μόνη τη Ρεάλ. Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε και το νέο φορμάτ του Champions League, που αυξάνει τόσο τους αγώνες όσο και τα έσοδα για τις ομάδες, καθιστώντας την ESL λιγότερο ελκυστική. Παρά το γεγονός ότι η ESL προσέφερε μεγαλύτερα σταθερά ποσά, αλλά χωρίς εγγυημένο θεσμικό πλαίσιο και με σοβαρό ρίσκο απομόνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι 12 ομάδες που είχαν αρχικά ανακοινώσει ότι θα συμμετέχουν στην European Super League ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης (745,5 εκατ. ευρώ), η Μπαρτσελόνα (823 εκατ. ευρώ), η Ατλέτικο Μαδρίτης (748 εκατ. ευρώ), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (718 εκατ. ευρώ), η Μάντσεστερ Σίτι (1,03 δισ. ευρώ), η Λίβερπουλ (1,01 δισ. ευρώ), η Τσέλσι (779,8 εκατ. ευρώ), η Άρσεναλ (549,1 εκατ. ευρώ), η Τότεναμ (680,8 εκατ. ευρώ), η Γιουβέντους (678,1 εκατ. ευρώ), η Μίλαν (508,8 εκατ. ευρώ) και η Ίντερ (618,3 εκατ. ευρώ).

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, δήλωσε χθες ότι «η ESL είναι πλέον οριστικά παρελθόν». Η Παρί δεν είχε στηρίξει ποτέ την ιδέα, καθώς εταιρείες συμφερόντων του Κελαϊφί έχουν εμπορικές σχέσεις με την UEFA. Αίσθηση είχε προκαλέσει από την αρχή και η σταθερά αρνητική στάση της Μπάγερν Μονάχου, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να συμμετάσχει.

Η αποτυχία της ESL επιβεβαιώνει ότι, παρά την εμπορευματοποίηση του αθλήματος, η φωνή των φιλάθλων και η σημασία των ανοιχτών διοργανώσεων παραμένουν καταλυτικές για το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Jefferies: Η Ελλάδα ως success story της Ευρωζώνης - Αντικαθιστά Nvidia με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Οικονομία

Jefferies: Η Ελλάδα ως success story της Ευρωζώνης - Αντικαθιστά Nvidia με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κοντογεώργης από ΟΟΣΑ: Αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος της Ελλάδας
Πολιτική

Κοντογεώργης από ΟΟΣΑ: Αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος της Ελλάδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εποχή Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας: Ο άνθρωπος που καλείται να επαναφέρει την Mannschaft στην κορυφή
Magazino

Εποχή Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας: Ο άνθρωπος που καλείται να επαναφέρει την Mannschaft στην κορυφή

BBC: Το νέο σχέδιο της FIFA για Μουντιάλ 64 ομάδων – Γιατί διχάζει
Magazino

BBC: Το νέο σχέδιο της FIFA για Μουντιάλ 64 ομάδων – Γιατί διχάζει

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων
Magazino

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Magazino

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ