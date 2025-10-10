Η αποτυχία της European Super League: Πώς ένα φιλόδοξο σχέδιο αποδοκιμάστηκε από όλους

Η European Super League (ESL), που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2021, φιλοδοξούσε να φέρει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δώδεκα κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, ανάμεσά τους οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, δήλωσαν συμμετοχή σε μια νέα διοργάνωση που θα ανταγωνιζόταν ευθέως το Champions League της UEFA. Το εγχείρημα όμως κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες, κάτω από τη σφοδρή αντίδραση φιλάθλων, ποδοσφαιριστών, κυβερνήσεων και θεσμών.

Η ESL κατηγορήθηκε για την πλήρη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και την υποβάθμιση του ανταγωνισμού, καθώς προέβλεπε κλειστή λίγκα με μόνιμα μέλη, περιορίζοντας την πρόσβαση μέσω αθλητικών επιδόσεων. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και μαζικές: διαδηλώσεις, δηλώσεις πολιτικών και απειλές αποκλεισμού από διοργανώσεις της UEFA.

Παρότι αρχικά η ESL υποστηρίχθηκε από 12 συλλόγους, τελικά έμεινε με μόλις τρεις: τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους αποχώρησε το 2023, ενώ πριν από λίγες ημέρες και η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το πρότζεκτ, αφήνοντας μόνη τη Ρεάλ. Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε και το νέο φορμάτ του Champions League, που αυξάνει τόσο τους αγώνες όσο και τα έσοδα για τις ομάδες, καθιστώντας την ESL λιγότερο ελκυστική. Παρά το γεγονός ότι η ESL προσέφερε μεγαλύτερα σταθερά ποσά, αλλά χωρίς εγγυημένο θεσμικό πλαίσιο και με σοβαρό ρίσκο απομόνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι 12 ομάδες που είχαν αρχικά ανακοινώσει ότι θα συμμετέχουν στην European Super League ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης (745,5 εκατ. ευρώ), η Μπαρτσελόνα (823 εκατ. ευρώ), η Ατλέτικο Μαδρίτης (748 εκατ. ευρώ), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (718 εκατ. ευρώ), η Μάντσεστερ Σίτι (1,03 δισ. ευρώ), η Λίβερπουλ (1,01 δισ. ευρώ), η Τσέλσι (779,8 εκατ. ευρώ), η Άρσεναλ (549,1 εκατ. ευρώ), η Τότεναμ (680,8 εκατ. ευρώ), η Γιουβέντους (678,1 εκατ. ευρώ), η Μίλαν (508,8 εκατ. ευρώ) και η Ίντερ (618,3 εκατ. ευρώ).

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, δήλωσε χθες ότι «η ESL είναι πλέον οριστικά παρελθόν». Η Παρί δεν είχε στηρίξει ποτέ την ιδέα, καθώς εταιρείες συμφερόντων του Κελαϊφί έχουν εμπορικές σχέσεις με την UEFA. Αίσθηση είχε προκαλέσει από την αρχή και η σταθερά αρνητική στάση της Μπάγερν Μονάχου, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να συμμετάσχει.

Η αποτυχία της ESL επιβεβαιώνει ότι, παρά την εμπορευματοποίηση του αθλήματος, η φωνή των φιλάθλων και η σημασία των ανοιχτών διοργανώσεων παραμένουν καταλυτικές για το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.