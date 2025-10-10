ΔΥΠΑ: Παράταση υποβολής αιτήσεων στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας μέχρι τις 19 Οκτωβρίου

- Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
- Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
- Τεχνίτης Επισιτισμού
Προϋποθέσεις: Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Για την ειδικότητα Υπαλλήλου Υποδοχής απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.
Πόλεις λειτουργίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.
Το πρόγραμμα μαθητείας ακολουθεί το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης: μάθηση στην εκπαιδευτική δομή (Νοέμβριος – Απρίλιος) και εργασιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος – Οκτώβριος), με πλήρη απασχόληση (8 ώρες, 5 ημέρες εβδομαδιαίως). Οι μαθητές λαμβάνουν εβδομαδιαία αμοιβή 186,70 €.
Ειδικότητες ανά σχολή:
- Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος: Υπάλληλος Υποδοχής, Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης Επισιτισμού
- Μυτιλήνη, Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης Επισιτισμού
- Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες: Αμοιβή και ασφάλιση, σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα, εκπαίδευση από έμπειρους εκπαιδευτές, επίδομα στέγασης 240 €/μήνα και σίτισης 9 €/ημέρα, σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.