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ΔΥΠΑ: Παράταση υποβολής αιτήσεων στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας μέχρι τις 19 Οκτωβρίου
Εργασιακά
14:20 - 10 Οκτ 2025

ΔΥΠΑ: Παράταση υποβολής αιτήσεων στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας μέχρι τις 19 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026 παρατείνεται έως τις 19 Οκτωβρίου. Οι ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας περιλαμβάνουν:
  • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
  • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
  • Τεχνίτης Επισιτισμού

Προϋποθέσεις: Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Για την ειδικότητα Υπαλλήλου Υποδοχής απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Πόλεις λειτουργίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.

Το πρόγραμμα μαθητείας ακολουθεί το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης: μάθηση στην εκπαιδευτική δομή (Νοέμβριος – Απρίλιος) και εργασιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος – Οκτώβριος), με πλήρη απασχόληση (8 ώρες, 5 ημέρες εβδομαδιαίως). Οι μαθητές λαμβάνουν εβδομαδιαία αμοιβή 186,70 €.

Ειδικότητες ανά σχολή:

  • Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος: Υπάλληλος Υποδοχής, Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης Επισιτισμού
  • Μυτιλήνη, Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης Επισιτισμού
  • Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες: Αμοιβή και ασφάλιση, σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα, εκπαίδευση από έμπειρους εκπαιδευτές, επίδομα στέγασης 240 €/μήνα και σίτισης 9 €/ημέρα, σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

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