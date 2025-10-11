Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άλμπιν Κούρτι από την πρόεδρο του Κοσόβου

Μετά από μήνες πολιτικού αδιεξόδου, η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι ανέθεσε επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και ηγέτη του κινήματος «Αυτοδιάθεση» (Vetëvendosje), Άλμπιν Κούρτι.

Παρά το γεγονός ότι οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, η πολιτική διαδικασία παρέμενε παγωμένη, καθώς η Βουλή του Κοσόβου αδυνατούσε να εκλέξει προεδρείο. Η εκλογή αυτή ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα, έπειτα από 57 ψηφοφορίες, αριθμός που, όπως επισημαίνουν τα τοπικά μέσα, ενδέχεται να αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ.

Μετά την εκλογή του προεδρείου, άνοιξε πλέον ο δρόμος για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Η πρόεδρος Οσμάνι δήλωσε ότι ανέθεσε την εντολή στον Κούρτι, αφού έλαβε διαβεβαίωση πως το κόμμα του διαθέτει τις πολιτικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία κυβερνητικού σχήματος.

Αναζητώντας συμμαχίες

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» κατέλαβε 48 από τις 120 έδρες της Βουλής, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Κούρτι προσανατολίζεται σε συνεργασία με τα μειονοτικά, μη σερβικά κόμματα, τα οποία διαθέτουν συνολικά 10 έδρες, ενώ διάθεση συνεργασίας έχει εκφράσει και ο σοσιαλδημοκρατικός συνασπισμός NISMA, με τρεις βουλευτές.

Δεν αποκλείεται, επίσης, να ενταχθεί στον κυβερνητικό συνασπισμό και ο ανεξάρτητος Σέρβος βουλευτής Νέναντ Ράσιτς, ο οποίος εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής με την υποστήριξη του κινήματος Κούρτι.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κοσόβου, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός έχει 15 ημέρες για να παρουσιάσει τη σύνθεση και το πρόγραμμα της κυβέρνησης.

Αν δεν καταφέρει να σχηματίσει πλειοψηφία εντός της προθεσμίας, η εντολή επιστρέφει στην πρόεδρο Οσμάνι, η οποία μπορεί να την αναθέσει σε άλλο κόμμα.

Κρίσιμες δημοτικές εκλογές στις 12 Οκτωβρίου

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το Κόσοβο προσέρχεται στις κάλπες για τις δημοτικές εκλογές, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα για το κόμμα του Κούρτι, σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές, θα δυσχεράνει τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης και θα εντείνει τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για προκήρυξη νέων εκλογών.

Το στοίχημα του Βορρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εκλογές στους σερβικούς δήμους του βόρειου Κοσόβου, όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία.

Στις προηγούμενες τοπικές εκλογές οι Σέρβοι είχαν απέχει, με αποτέλεσμα σε τέσσερις δήμους να αναδειχθούν Αλβανοί δήμαρχοι. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η κυβέρνηση του Κοσόβου εδραίωσε την κυριαρχία της στον βορρά, προχωρώντας σε μια σειρά από κινήσεις: